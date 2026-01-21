Кърпите за баня, ръце и кухня събират телесни замърсявания, мръсотия и бактерии всеки път, когато се използват. А през зимата тези проблеми се задълбочават - заради проблеми със суха кожа и вируси, които могат да останат в нишките на кърпите.

Затова може би е нужно през студения сезон кърпите да се перат по-често – в сравнение с останалите сезони. Ето какво точо споделят експертите пред специализирания сайт The Spruce.

Колко често трябва да перем кърпите през зимата

Кърпите за баня трябва да се перат след три-четири употреби или поне веднъж седмично. А тези за ръце - след един ден употреба.

Кърпи за лице и кухненски кърпи трябва да се перат след всяка употреба, защото бактерии могат да се натрупат много бързо в тях

Въпреки че тези правила важат през цялата година, все пак трябва да се има предвид, че през през зимата настинките и заболяванията от грип се увеличават – и ако някой у дома е болен, неговите кърпи не трябва да се споделят и съответно е нужно да се перат след всяка употреба, за да се предотврати прехвърлянето на вируси.

Как да перем кърпите правилно

Сортиране – разделяме по цвят и след това по вид нишки.

– разделяме по цвят и след това по вид нишки. Избераме настройки на пералнята - бели памучни кърпи трябва да се перат с гореща вода, за да се премахнат телесните замърсявания и бактерии. Бамбукови, микрофибърни и остналите видове нишки се перат с топла вода, за да не се свият и избледнеят.

- бели памучни кърпи трябва да се перат с гореща вода, за да се премахнат телесните замърсявания и бактерии. Бамбукови, микрофибърни и остналите видове нишки се перат с топла вода, за да не се свият и избледнеят. Силен препарат - с достатъчно ензими, за да премахнат затворената в нишките мръсотия. Ако кърпите не миришат свежо след пране, това означава, че има задържали се остатъци от замърсявания.

- с достатъчно ензими, за да премахнат затворената в нишките мръсотия. Ако кърпите не миришат свежо след пране, това означава, че има задържали се остатъци от замърсявания. Без омекотител - омекотителят може да направи кърпите меки на допир, но също така задържа остатъчни замърсявания и намалява абсорбиращата им способност.

Допълнителни съвета за пране на кърпи

Винаги изпираме новите кърпи преди първата употреба, за да намалим власинките и да премахнете производствените покрития.

Прекалено много препарат оставя кърпите груби и твърди.

1 чаша дестилиран бял оцет в последното изплакване премахва остатъците от препарат, които задържат мръсотия и миризми.

Не бива да претоварваме пералнята - кърпите няма да се изперат добре.

Винаги изчакваме кърпите да изсъхнат напълно преди да ги „хвърлим“ в коша за пране - за да предотвратите мухъл и растеж на бактерии.

