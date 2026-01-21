Кърпите за баня, ръце и кухня събират телесни замърсявания, мръсотия и бактерии всеки път, когато се използват. А през зимата тези проблеми се задълбочават - заради проблеми със суха кожа и вируси, които могат да останат в нишките на кърпите.

Затова може би е нужно през студения сезон кърпите да се перат по-често – в сравнение с останалите сезони. Ето какво точо споделят експертите пред специализирания сайт The Spruce.

Колко често трябва да перем чаршафите през зимата

Колко често трябва да перем кърпите през зимата

Кърпите за баня трябва да се перат след три-четири употреби или поне веднъж седмично. А тези за ръце - след един ден употреба.

Кърпи за лице и кухненски кърпи трябва да се перат след всяка употреба, защото бактерии могат да се натрупат много бързо в тях

Въпреки че тези правила важат през цялата година, все пак трябва да се има предвид, че през през зимата настинките и заболяванията от грип се увеличават – и ако някой у дома е болен, неговите кърпи не трябва да се споделят и съответно е нужно да се перат след всяка употреба, за да се предотврати прехвърлянето на вируси.

Снимка: iStock

Как да перем кърпите правилно

  • Сортиране – разделяме по цвят и след това по вид нишки.
  • Избераме настройки на пералнята - бели памучни кърпи трябва да се перат с гореща вода, за да се премахнат телесните замърсявания и бактерии. Бамбукови, микрофибърни и остналите видове нишки се перат с топла вода, за да не се свият и избледнеят.
  • Силен препарат - с достатъчно ензими, за да премахнат затворената в нишките мръсотия. Ако кърпите не миришат свежо след пране, това означава, че има задържали се остатъци от замърсявания.
  • Без омекотител - омекотителят може да направи кърпите меки на допир, но също така задържа остатъчни замърсявания и намалява абсорбиращата им способност.
Лесен трик за сушене на чаршафи през зимата

Допълнителни съвета за пране на кърпи

  • Винаги изпираме новите кърпи преди първата употреба, за да намалим власинките и да премахнете производствените покрития.
  • Прекалено много препарат оставя кърпите груби и твърди.
  • 1 чаша дестилиран бял оцет в последното изплакване премахва остатъците от препарат, които задържат мръсотия и миризми.
  • Не бива да претоварваме пералнята - кърпите няма да се изперат добре.
  • Винаги изчакваме кърпите да изсъхнат напълно преди да ги „хвърлим“ в коша за пране - за да предотвратите мухъл и растеж на бактерии.
Чудото на оцета: Как кърпите ви да станат по-бели и по-меки

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER