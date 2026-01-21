Зимата носи със себе си пухкави одеяла, топли напитки и вечния спор у дома: „Дали ще ми е студено с тази пижама?“ или „Да слагам ли чорапи тази вечер“. Макар да ни се иска да превърнем спалнята в топъл оазис, нашето тяло всъщност има съвсем различни нужди, за да се възстанови качествено.

Сигнали, че в спалнята ви е твърде топло:

Често събуждане и въртене.

Нощно изпотяване.

Чувство на замаяност и умора на сутринта.

Колко градуса трябва да бъде в спалнята ни през зимата?

Снимка: iStock

Около два часа преди времето за лягане тялото ни започва интересен процес – вътрешната ни температура пада. Това е сигналът на биологичния ни часовник, че е време за сън. По време на самата почивка тялото ни продължава да се охлажда с около 1-2 градуса, изпращайки кръв към крайниците, затова често ръцете и краката ни се струват топли, докато вътрешно ни е по-хладно, сочи Sensibo.

Ако в стаята е твърде топло, тялото се бори да достигне дълбоките фази на съня, в които се рестартираме психически и физически. А резултатът? Въртим се цяла нощ и се събуждаме недоспали.

Противно на очакванията, идеалната температура за сън през зимата е между 15 и 19°C. Този диапазон позволява на мозъка да произвежда повече мелатонин – хормона на съня, който ни помага да заспим бързо и да не се събуждаме до сутринта. Важно е да знаем, че нуждите се променят с възрастта:

Бебета и малки деца: Нуждаят се от малко по-топла среда – между 18 и 21°C.

Нуждаят се от малко по-топла среда – между 18 и 21°C. Тийнейджъри и възрастни: Оптимални са стандартните 15-19°C.

Оптимални са стандартните 15-19°C. Хора над 65 години: Често се чувстват по-добре при температури между 20 и 25°C поради промени в циркулацията.

Предизвикателствата на съня през зимата

Снимка: istockphoto.com

През зимата въздухът в домовете ни става изключително сух заради отоплението. Това дразни дихателните пътища и може да наруши съня ни. Идеалната влажност трябва да бъде между 40% и 60%. Ако усещате сухота в гърлото, помислете за овлажнител или просто сложете съд с вода върху радиатора.

Как да постигнем перфектната температура за сън?

Снимка: iStock

Вместо едно тежък юрган, използвайте слоеве. Памучни чаршафи, средно дебело одеяло и кувертюра, която можете да махнете, ако ви стане топло.

Памукът, ленът и бамбукът позволяват на кожата да диша. Избягвайте синтетиката, която спарва и води до нощно изпотяване.

Дори в най-големия студ, отворете прозореца за 10 минути преди лягане. Свежият въздух е най-добрият приятел на съня.

Програмируемите термостати са чудесно решение – настройте температурата да падне един час преди лягане и леко да се повиши точно преди да се събудите.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER