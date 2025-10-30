На 74-годишна възраст почина Иван Тенев - журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.
Цяла плеяда български звезди, приятели и почитатели изказаха своите съболезнования за кончината му, сред които Кристина Димитрова, Лили Иванова, Орлин Горанов, Евгени Минчев и много други.
Кристина Димитрова
"Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих. С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни.
Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност", написа Кристина Димитрова, подписвайки поста от свое име и от името на сина им Димитър Тенев.
Лили Иванова
"Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!", написа примата на българската поп музика Лили Иванова в социалните мрежи.
Орлин Горанов
"С дълбока тъга научих, че ни напусна Иван Тенев - български артист, поет, художник, фотограф, продуцент, актьор, текстописец и светски хроникьор. Той е човек с огромна душа и талант, написал някои от най-скъпите песни в моя репертоар. Не казвам „беше“, защото той винаги ще бъде! Благодаря ти, приятелю, за всичко - за приятелството, за смеха, за брилянтните текстове. Абсолютна икона. След теб остава светлина! Рей се из облаците и сънувай музика", написа обичаният български музикант Орлин Горанов във Фейсбук профила си по повод кончината на Тенев.
Евгени Минчев
"Последно сБогом за поета, приятеля, интелектуалеца ИВАН ТЕНЕВ. Събрат по перо и заедно Рицари на Ордена на Ротисьорите, имахме чудесно приятелство. Нека почива в мир и съчинява небесна поезия за Вселената. Ще липсваш, пич, наистина", написа светският хроникьор и пиар Евгени Минчев във Фейсбук профила си.
Светослав Лобошки
"Светъл да е пътят ти, приятелю! Благодаря за прекрасните емоции и за съвместната ни работа! Смехът ти още ехти наоколо...", изрази композиторът Светослав Лобошки мъката си от загубата на Агент Тенев.