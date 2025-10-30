Кристина Димитрова

"Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих. С дълбока тъга споделяме, че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа. Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни.

Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност", написа Кристина Димитрова, подписвайки поста от свое име и от името на сина им Димитър Тенев.

Лили Иванова

"Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!", написа примата на българската поп музика Лили Иванова в социалните мрежи.