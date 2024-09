Актьорите Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще празнуват 23 г. от сватбата си през ноември, но любовта между тях не изглежда да угасва. Двамата са родени на една и съща дата и на 25 септември заедно ще отбележат този повод.

„I can express no kinder sign of love, than this kind kiss“, написа актрисата като текст под снимката. Това е цитат от историческата драма „Ханри VI” на Уилям Шекспир, който Валери Петров е превел като „Не мога да ви дам друг знак за обич, по-горещ от тази целувка жарка!“

А ето и целувката, която така дълбоко и истински отразява тяхната любов

Майкъл Дъглас навършва 80, а Катрин - 55 г. Но явно любовта ги държи не само жизнени, но и активни, страстни и кипящи от живот.

В края на 2020 Катрин и Майкъл станаха баба и дядо отново, след като синът на Майкъл Камерън Дъглас стана татко на момче.

През месец май звездата от „Първичен инстинкт“ „Уолстрийт“ получи в Кан Почетната палма за цялостно творчество.