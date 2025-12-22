Къванч Татлъту остава един от най-известните турски актьори в световен мащаб. Той стана широко популярно лице след участието си в сериала „Перла“, който постигна огромен успех както в Турция, така и в редица други държави.

С времето утвърждава името си с високо оценени роли в сериали като „Забраненият плод“, „Kuzey Güney“. „Семейството“ и „С Русия в сърцето“. Благодарение на способността си да пресъздава дълбоки и сложни емоции, той остава постоянен любимец както на публиката, така и на критиката.

Последните проекти на Татлъту бяха за Netflix – участва в научнофантастичния драматичен сериала „Yakamoz S-245“(2022 г.) и филма „Boğa Boğa“ (2023 г.). Неговата сдържана, но силна актьорска игра в тези продукции привлече вниманието на фенове по целия свят. Те показаха, че той може да бъде успешен и на глобалните стрийминг платформи.

Затова не е учудващо преминаването на актьора и към Disney Plus. Наскоро стана ясно, че той вече се подготвя да се завърне на телевизионния екран с нов проект, който вече предизвиква сериозен интерес „зад кулисите“. Според редица източници, Татлъту е започнал снимките за нов сериал със заглавие „Dönence“.

Снимка: instagram/1birsenaltuntas

В поредицата се очаква звездата да покаже една различна страна от актьорския си диапазон – като дисциплиниран, проницателен и опасен агент, който работи във високорискови ситуации, където се преплитат тайни, лоялност и конфликтът между правилното и грешното.

Сериалът ще се състои от осем епизода, а снимките ще започнат след броени месеци - през март. Проектът вече е определян като една от най-амбициозните предстоящи оригинални продукции на платформата и дори се очаква да се превърне в едно от най-добрите турски заглавия на Disney Plus.

Ако това се случи, позицията на Татлътуğ като водеща звезда в съвременната турска драма ще се затвърди още повече.

Във видеото - да си припомним как Къванч представи участието си в сериала "Семейството":



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK