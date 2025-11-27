На 27 ноември 2025 г. енергията на деня ви подтиква да прегърнете мечтите си, но и да се поставите на здрава основа. Време е за градеж, не само за фантазиране.

Хороскопът на Алена за 27 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Склонни сте да си създадете проблеми в личните отношения, заради невъзможност да приемете мнението на вашите близки за новогодишните празници след месец. Не разчитайте на хармонични сексуални отношения, заради вашето поведение, което е раздразнило интимната ви половинка.

ТЕЛЕЦ

Днес, за разлика от професионалните ви успехи, в личния живот е добре да се погрижите за хармонията и да не допускате разправии. Ако имате проблеми със секса, със сигурност ще сте обидени и със занижено самочувствие.

БЛИЗНАЦИ

Анализирайте внимателно всичко, което се случва в роднинското обкръжение, за да не навреди на личните ви отношения, ако сте влюбени и готови да създадете семейство. Ако имате проблеми в личните отношения и сексуалния живот е във ваша полза да преразгледате поведението си.

РАК

Не ви съветвам да спорите с брачната си половинка за битовизми, с които е редно да се справите сами. Не сте готови за сексуални наслади защото искате интимната ви половинка да се почувства виновна, но грешите и си вредите на отношенията.

ЛЪВ

Очертава се възможността за краткотрайно увлечение, което ще ви донесе взаимно удовлетворение. В личния си живот сте в състояние да си създадете проблеми, заради прояви на безпричинна ревност. Не се изненадвайте, ако сами сте причината да се лишите от сексуални удоволствия.

ДЕВА

Заядливият тон в дома ви би бил причината отново да се чувствате неразбрани. Разрешете създадените семейни проблеми. Не допускайте нови разправии да вгорчат живота ви. Несемейните да не отказват покани за развлечения и да се огледат за подходящия партньор.

ВЕЗНИ

Вечерта бъдете с близките си и с любимите си хора. Създайте романтична обстановка. Сексуалните удоволствия със сигурност ще ви разтоварят от напрежението и ще заличат умората, която сте натрупали в излишък.

СКОРПИОН

Ваши приятели, които сте превърнали неусетно във врагове, се опитват да вредят на личните ви отношения. Късметът не е с вас. Въздържайте се от невинни флиртове, защото ще съсипете хармонията в отношенията си.

СТРЕЛЕЦ

Чувствате се свободни да прекарате вечерта както ви харесва, но ако сте семейни сте зависими и от близките си. Не допускайте отдалечаването им и не се лишавайте от сексуални удоволствия. Постарайте се да си възвърнете хармонията както в чувствата, така и в секса.

КОЗИРОГ

В личните ви отношения има леко пропукване, но причината е двустранна. Ако сте сгрешили, променете поведението си. Новите запознанства в личен план ще прераснат в дълготрайна връзка. Ако сте семейни се пазете от изневяра.

ВОДОЛЕЙ

В личният ви живот е спокойно. Ако не допуснете странична намеса да се превърне в причина за сътресения, ще съхраните хармонията и разбирателството. Появата на бивши ухажори може да е повод за проблеми. Самотните да очакват романтична среща.

РИБИ

Не се колебайте да споделите чувствата си, ако искате да съхраните отношенията си с вашата интимна половинка. Ако не сте семейни и целта ви е съвместно бъдеще без чувства, няма да бъдете щастливи. Раздялата може да предизвикате сами.

