На 26 ноември е родена Рита Ора. Интересен факт е, че преди музикалния пробив е работила в бар на баща си, където именно клиент я насърчава да участва в прослушвания — стъпка, която променя целия й живот.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Рита Ора. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Следобед не са изключени разправии на близките ви със съседи. Не се впечатлявайте, а успокойте семейството си. Съхранете стабилните си отношения и след вечеря се отдайте на интимни мигове и сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Брачната ви половинка е на мнение, че й изневерявате. Докажете й, че сте верни в любовта и брака. Сексуалните удоволствия са ваша мечта, но се съобразете и с желанието на интимната си половинка. Несемейните да не се отдават на секс с непознати или нови партньори.

БЛИЗНАЦИ

Време е да постигнете яснота за бъдещите си лични отношения. Тези от вас, които не са щастливи в брака може да се разведат. Ако обмисляте раздяла няма причина да се отдавате на сексуални удоволствия, защото заради лош късмет може да ви попречат на намеренията.

РАК

Любовта играе водещата роля, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Осъзнали сте, че е добре да промените нещо в личния си живот, за да съхраните брака си. Сексуалните удоволствия не са гаранция за хармония в отношенията ви.

ЛЪВ

Отнасяте се към близките си с любов и радост и знаете, че няма от какво да се притеснявате. Хармонията в сексуалния ви живот е причината да сте щастливи и доволни, но не проявявайте своята първична същност.

ДЕВА

Рискувате да усложните отношенията с роднините си заради отношението към тях на вашата интимна половинка. От вас зависи да съхраните хармонията в интимните мигове и да не пропуснете сексуалните преживявания. настроение в дома си и не пропускайте интимните мигове.

ВЕЗНИ

Предложение за нова работа може да преобърне изцяло в негативна насока личния ви живот. Сексуалните ви отношения са проблемни заради проява на ревност от страна на половинката ви. Не допускайте нова криза в отношенията си.

СКОРПИОН

Вредите си с проявата на прекалена доверчивост. Личните ви отношения не са стабилни. Прекалили сте с отсъствието от дома си. Вечерта изненадайте интимната си половинка с покана за романтична вечеря и не пропускайте сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Блокирайте опитите на ваши приятели да отнемат времето, което принадлежи на близките ви. Бъдете откровени и споделете причината за закъснението си, вместо да създавате повод за ревност. Обмислете задължителните промени в личния си живот.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се притеснявайте, ако изживеете и разочарование от някого. Очаква ви лично щастие, което ще ви помогне да забравите за този, който ви е предал. Вечерта бъдете с любимите си хора и се отдайте на интимни мигове и сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Личните ви отношения са стабилни, но не оставайте до късно на работното място, за да не ядосате близките си. След като се приберете, отидете на ресторант или вечеряйте с добро настроение в дома си и не пропускайте интимните мигове.

РИБИ

Съветите на вашите близки ще ви помогнат да се справите с притесненията си. Създайте хармония и в личните си отношения. Не се надявайте на интимни мигове и секс, ако сте обидили своята половинка и не сте се извинили.

