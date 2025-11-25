На 26 ноември честваме паметта на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител.

Свети Алипий бил родом от град Адрианопол в Пафлагония (в Северна Мала Азия) и живял през VI век. Получил добро християнско възпитание, което в негово лице дало стократни плодове, както е казано в притчата за сеяча.

След смъртта на родителите си Алипий раздал цялото си имущество, за да подпомогне грижите на Църквата за бедните и страдащите в своя край. Защото се стремял да изпълни Божия закон, който увещава християните да бъдат "едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни" (1 Петр. 3:8).

Като се освободил от всякакви светски грижи, Алипий се оттеглил в безлюдно място и там водил подвижнически живот. За да се отдели от околната среда и да не бъде смущаван в молитвите и размислите си за Бога, и за вечния живот, той си издигнал висок стълб и на него живял десетки години в пост и молитва, независимо от условията на годишното време - в зной и в студ, при дъжд, сняг и вятър.

С изминаването на годините Алипий станал известен подвижник и много хора, които търсели духовен съвет и наставление, идвали при неговия стълб. Светецът се отнасял с бащинска любов към тях, напътствал ги със съветите си, подкрепял ги с примера си. Постепенно се създали наблизо и две монашески обители, на които той бил наставник. Упокоил се в мир през 608 г.

Свети Стилян детепазител живял в V-VI век. Той бил също от Пафлагония и като християнски отшелник и молитвеник станал известен с грижата си за децата и за семействата, които желаели да имат деца или да ги запазят в телесно и душевно здраве. При него в пещерата, където се подвизавал, постоянно носели деца, често в много тежко състояние, за да се помоли над тях и да оздравеят. Затова на икони светецът се изобразява прегърнал пеленаче, а почитта към него се разнесла по цял свят.

Имен ден празнуват Алипий, Стилиан, Стилиян, Стелян, Стилян, Щерю, Щилян, Щилиян, Стилиана, Стилияна, Стела, Щилияна, Щилияна.

