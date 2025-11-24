Ако планирате ваканция или празнично пътуване за 2026 г. и искате да сте сигурни, че ще се чувствате спокойно и защитено, ето какво казват международните експерти по туристическа и кризисна сигурност.

Анализаторите от Safeture (Швеция) и Riskline (Дания) са публикували своята карта „Risk Map 2026“, която оценява държавите и градовете по множество критерии — престъпност, политическа стабилност, здравна инфраструктура и екологични рискове, сочи Bild.

Най-безопасните държави за 2026 г.

  • Австралия е безопасна заради стабилността и ниската престъпност, като основният й риск са природните бедствия като пожари.

  • Дания е спокойна и с много ниски нива на престъпност, но понякога страда от силни бури и кибератаки.

  • Германия гарантира сигурност чрез силни институции и здравеопазване, макар в големите градове да има джебчийство.
  • Финландия е една от най-мирните страни в света, а единственият й реален риск са суровите зимни условия.
  • Гренландия е изключително спокойна, но труднодостъпна и с ограничени медицински услуги.
  • Ирландия е сигурна и приятелска държава, като най-често срещаният риск са дребните кражби в туристически райони.
  • Канада е стабилна и безопасна, но на места е изправена пред екстремни климатични условия и горски пожари.
  • Хърватия е спокойна и туристически ориентирана, с минимални рискове освен сезонно пренаселване.
  • Норвегия е сигурна и добре организирана, а основното предизвикателство е студеният климат.
  • Португалия е приветлива и безопасна, като дребните измами в големите градове са най-често срещаното неудобство.
  • Словакия е стабилна и подредена държава, като основните ѝ рискове са свързани със зимните условия.
  • Словения е много безопасна и чиста, а най-големият ѝ риск са пътни инциденти в планинските райони.
  • Чехия е сигурна и добре развита, като туристическото джебчийство в Прага остава най-честият проблем.

Най-опасните държави за 2026 г.

  • Афганистан е изключително опасен поради конфликти, тероризъм и отсъстваща стабилна държавна система.

  • Еквадор страда от висока престъпност, особено свързана с наркокартели и улично насилие.
  • Хаити е силно нестабилна страна с въоръжени банди и почти липсваща държавна власт.
  • Мианмар е рискова заради вътрешните военни конфликти и разпадаща се инфраструктура.
  • Пакистан се сблъсква с терористични заплахи, политическа нестабилност и природни бедствия.
  • Сомалия е сред най-опасните държави, със силно присъствие на терористични групировки и пиратство.
  • Южен Судан е в постоянна криза с въоръжени конфликти и хуманитарни проблеми.

  • Судан е разкъсван от гражданска война, което прави пътуването там крайно рисково.
  • Украйна остава опасна заради войната и активните бойни действия.
  • Венецуела е силно несигурна заради екстремна престъпност и тежка икономическа криза.

