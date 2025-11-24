Ако планирате ваканция или празнично пътуване за 2026 г. и искате да сте сигурни, че ще се чувствате спокойно и защитено, ето какво казват международните експерти по туристическа и кризисна сигурност.

Анализаторите от Safeture (Швеция) и Riskline (Дания) са публикували своята карта „Risk Map 2026“, която оценява държавите и градовете по множество критерии — престъпност, политическа стабилност, здравна инфраструктура и екологични рискове, сочи Bild.

Най-безопасните държави за 2026 г.

Австралия е безопасна заради стабилността и ниската престъпност, като основният й риск са природните бедствия като пожари.

Снимка: iStock

Дания е спокойна и с много ниски нива на престъпност, но понякога страда от силни бури и кибератаки.

Снимка: iStock

Германия гарантира сигурност чрез силни институции и здравеопазване, макар в големите градове да има джебчийство.

гарантира сигурност чрез силни институции и здравеопазване, макар в големите градове да има джебчийство. Финландия е една от най-мирните страни в света, а единственият й реален риск са суровите зимни условия.

Гренландия е изключително спокойна, но труднодостъпна и с ограничени медицински услуги.

е изключително спокойна, но труднодостъпна и с ограничени медицински услуги. Ирландия е сигурна и приятелска държава, като най-често срещаният риск са дребните кражби в туристически райони.

е сигурна и приятелска държава, като най-често срещаният риск са дребните кражби в туристически райони. Канада е стабилна и безопасна, но на места е изправена пред екстремни климатични условия и горски пожари.

е стабилна и безопасна, но на места е изправена пред екстремни климатични условия и горски пожари. Хърватия е спокойна и туристически ориентирана, с минимални рискове освен сезонно пренаселване.

е спокойна и туристически ориентирана, с минимални рискове освен сезонно пренаселване. Норвегия е сигурна и добре организирана, а основното предизвикателство е студеният климат.

е сигурна и добре организирана, а основното предизвикателство е студеният климат. Португалия е приветлива и безопасна, като дребните измами в големите градове са най-често срещаното неудобство.

е приветлива и безопасна, като дребните измами в големите градове са най-често срещаното неудобство. Словакия е стабилна и подредена държава, като основните ѝ рискове са свързани със зимните условия.

е стабилна и подредена държава, като основните ѝ рискове са свързани със зимните условия. Словения е много безопасна и чиста, а най-големият ѝ риск са пътни инциденти в планинските райони.

е много безопасна и чиста, а най-големият ѝ риск са пътни инциденти в планинските райони. Чехия е сигурна и добре развита, като туристическото джебчийство в Прага остава най-честият проблем.

Най-опасните държави за 2026 г.

Афганистан е изключително опасен поради конфликти, тероризъм и отсъстваща стабилна държавна система.

Снимка: iStock

Еквадор страда от висока престъпност, особено свързана с наркокартели и улично насилие.

страда от висока престъпност, особено свързана с наркокартели и улично насилие. Хаити е силно нестабилна страна с въоръжени банди и почти липсваща държавна власт.

е силно нестабилна страна с въоръжени банди и почти липсваща държавна власт. Мианмар е рискова заради вътрешните военни конфликти и разпадаща се инфраструктура.

е рискова заради вътрешните военни конфликти и разпадаща се инфраструктура. Пакистан се сблъсква с терористични заплахи, политическа нестабилност и природни бедствия.

се сблъсква с терористични заплахи, политическа нестабилност и природни бедствия. Сомалия е сред най-опасните държави, със силно присъствие на терористични групировки и пиратство.

е сред най-опасните държави, със силно присъствие на терористични групировки и пиратство. Южен Судан е в постоянна криза с въоръжени конфликти и хуманитарни проблеми.

Снимка: iStock

Судан е разкъсван от гражданска война, което прави пътуването там крайно рисково.

е разкъсван от гражданска война, което прави пътуването там крайно рисково. Украйна остава опасна заради войната и активните бойни действия.

остава опасна заради войната и активните бойни действия. Венецуела е силно несигурна заради екстремна престъпност и тежка икономическа криза.

Как да се предпазите от финансови грешки по време на пътуване - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK