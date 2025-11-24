Ако планирате ваканция или празнично пътуване за 2026 г. и искате да сте сигурни, че ще се чувствате спокойно и защитено, ето какво казват международните експерти по туристическа и кризисна сигурност.
Анализаторите от Safeture (Швеция) и Riskline (Дания) са публикували своята карта „Risk Map 2026“, която оценява държавите и градовете по множество критерии — престъпност, политическа стабилност, здравна инфраструктура и екологични рискове, сочи Bild.
Най-безопасните държави за 2026 г.
- Австралия е безопасна заради стабилността и ниската престъпност, като основният й риск са природните бедствия като пожари.
- Дания е спокойна и с много ниски нива на престъпност, но понякога страда от силни бури и кибератаки.
- Германия гарантира сигурност чрез силни институции и здравеопазване, макар в големите градове да има джебчийство.
- Финландия е една от най-мирните страни в света, а единственият й реален риск са суровите зимни условия.
- Гренландия е изключително спокойна, но труднодостъпна и с ограничени медицински услуги.
- Ирландия е сигурна и приятелска държава, като най-често срещаният риск са дребните кражби в туристически райони.
- Канада е стабилна и безопасна, но на места е изправена пред екстремни климатични условия и горски пожари.
- Хърватия е спокойна и туристически ориентирана, с минимални рискове освен сезонно пренаселване.
- Норвегия е сигурна и добре организирана, а основното предизвикателство е студеният климат.
- Португалия е приветлива и безопасна, като дребните измами в големите градове са най-често срещаното неудобство.
- Словакия е стабилна и подредена държава, като основните ѝ рискове са свързани със зимните условия.
- Словения е много безопасна и чиста, а най-големият ѝ риск са пътни инциденти в планинските райони.
- Чехия е сигурна и добре развита, като туристическото джебчийство в Прага остава най-честият проблем.
Най-опасните държави за 2026 г.
- Афганистан е изключително опасен поради конфликти, тероризъм и отсъстваща стабилна държавна система.
- Еквадор страда от висока престъпност, особено свързана с наркокартели и улично насилие.
- Хаити е силно нестабилна страна с въоръжени банди и почти липсваща държавна власт.
- Мианмар е рискова заради вътрешните военни конфликти и разпадаща се инфраструктура.
- Пакистан се сблъсква с терористични заплахи, политическа нестабилност и природни бедствия.
- Сомалия е сред най-опасните държави, със силно присъствие на терористични групировки и пиратство.
- Южен Судан е в постоянна криза с въоръжени конфликти и хуманитарни проблеми.
- Судан е разкъсван от гражданска война, което прави пътуването там крайно рисково.
- Украйна остава опасна заради войната и активните бойни действия.
- Венецуела е силно несигурна заради екстремна престъпност и тежка икономическа криза.
