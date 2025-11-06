Джеръми Майърс и Моурийн Томсън са двойка американци, които след дълги години пътешествия и няколко опита за ново начало в други страни, решават, че именно България е тяхното място. Преди година двойката решава да напусне САЩ и да се установи в нашата страна – държава, която наричат „вдъхновяващо красива и истинска“.

„Има нещо дълбоко успокояващо в това да живееш на място, където природата не е просто дестинация, а част от ежедневието,“ казва Маурийн в репортаж на CNN Travel.

От Мексико и Еквадор до Балканите

След години в Денвър, Колорадо, и работа по собствен бизнес за бутикови сватби, те осъзнават, че могат да работят от всяка точка на света. Първоначално решават да живеят в Мексико през 2012 г., но се връщат в САЩ след две години заради проблеми със сигурността и интернет връзката. След това пробват живот в Еквадор – страната, в която са се влюбили при пътуване през 2008 г. Но след 18 месеца и множество прекъсвания на тока, шум и политическа нестабилност, решават, че това не е тяхното място.

„Искахме спокойствие, а там винаги имаше някаква криза,“ споделя Маурийн.

Ново начало в България

След внимателно проучване и таблица с плюсове и минуси на различни държави (сред тях Франция, Словения, Черна гора и Албания), България се оказва техният фаворит. Причината са планините, чистият въздух, достъпните цени и възможност да продължат бизнеса си с виза за дългосрочно пребиваване.

„Искахме място, където да има хубави възможности за туризъм, международна общност и умерено време,“ казва Маурийн. „Не обичаме нито твърде горещо, нито твърде студено.“

Така в края на 2024 г. те пристигат първо в София, а месец по-късно се местят в Пловдив.

Спокойният ритъм на България

Днес двамата казват, че България им пасва напълно и харесват нейния „спокоен начин на живот“.

„Тук хората работят, а после спират,“ казва Джеръми. „В Съединените щати никога не спират.“

Двамата смятат, че българите имат по-добър баланс между работа и личен живот и обръщат повече внимание на семейството. Според тях хората могат първоначално да изглеждат „резки“, но всъщност са много сърдечни и гостоприемни.

„Българите може да изглеждат малко груби на пръв поглед,“ казва Маурийн. „Но местните хора са изключително приветливи.“

Джеръми добавя, че е впечатлен и от българската храна, по-бавното темпо и невероятната история на страната.

„Разбира се, тук си имат и политически проблеми,“ казва той. „Но ние нямаме представа за какво са те. Просто сме откъснати от това.“

Макар че признават, че езикът е труден, българите реагират с топлота, когато чуят опитите им да говорят на местния език.

От Пловдив към планината

След 10 месеца под тепетата, жегата ги кара да потърсят нов дом. Така откриват Банско – малък планински град, който им напомня на Брекенридж, Колорадо. Днес двамата живеят в просторен апартамент с три спални и три бани, близо до центъра на града и управляват бизнеса си онлайн.

„Тук има туризъм, природа и спокойствие. И най-хубавото – не е горещо през лятото,“ казва американката.

Двамата признават, че България им е донесла усещането за дом. Имат YouTube канал – Expat Journey, в който споделят опита си от живот в различни страни и полезни съвети за хора, които мечтаят да направят същото.

„Не е евтино да се местиш от държава в държава,“ казва Маурийн. „Но ако не опиташ, никога няма да разбереш кое място наистина е твоето.“

След Мексико, Еквадор и три опита да намерят перфектния баланс, Маурийн и Джеръми вярват, че в България най-накрая са го постигнали.



„Тук се чувствам сигурна, дишам спокойно и не бързам. Това е животът, който искахме,“ казва тя.

