Вдъхновете се от стила на Дженифър Анистън, Лили Колинс или Джесика Алба. Вижте най-актуалните и удобни модели, които идеално завършват зимния ви аутфит!

През студените месеци, когато се налага да разчитаме на топли материи и по-обемни силуети, може да е трудно да запазим елегантната си визия. За щастие, знаменитости като Тейлър Суифт, Дженифър Анистън и други звезди ни показват как да постигнем перфектен баланс с правилните обувки, сочи People.

През този сезон, стилистите се насочват към стилове, които ни правят едновременно модерни, но и подготвени за студа. Ето кои са водещите тенденции при обувките, вдъхновени от Холивуд, които трябва да имате в гардероба си.

Ботуши тип челси

Ботушите тип челси са неизменна есенно-зимна класика. Те са предпочитани, защото се обуват за секунди, често са водоустойчиви и изглеждат елегантно както с тренчкот, така и с плетена рокля. Ако вече имате черен чифт, опитайте по-актуалния кафяв нюанс, както направи Лили Колинс.

Велурени чизми

Говорейки за актуалния кафяв цвят, Джесика Алба беше забелязана с един от най-практичните зимни трендове – високи ботуши. Но не какви да е, а високи велурени чизми, които са по-широки отвътре и имат достатъчно място, за да си обуете дебели чорапи. Лесни са за комбиниране както с ежедневни, така и с по-официални визии. А ако изберете такива с нисък ток, така ще си осигурите комфорт за носене през целия ден.

Домашни пантофи, но за навън

Така популярните клогове са може би най-лесните за обуване обувки и се превръщат в абсолютен хит за сезона. Те наподобяват домашни пантофи, но са подходящи за носене навън благодарение на здравата си гумена подметка. Дженифър Анистън наскоро демонстрира сив модел. Те се отличават с широка част за пръстите, която осигурява комфорт, и често имат регулируема каишка за персонализирано прилягане.

Масивни мокасини

Актриси като Бет Мидлър показаха, че мокасините с дебели подметки са перфектният избор, който лесно може да се носят и на по-официални събития. Те добавят модерен, дързък акцент към всеки тоалет. Тези по-груби модели, като тези, които носи Тейлър Суифт, предлагат здравина и силен стил, контрастирайки чудесно с по-меките зимни материи.

Ниски сникърси

Тези обувки обича да ги носи Джулия Робъртс. Стилът съчетава елегантността на балетната обувка с комфорта на маратонката, като често е с тънки връзки и изящен дизайн.

Маратонки за бягане

Класически неутрални маратонки, като тези, които избира Дженифър Гарнър, остават незаменими за ежедневния комфорт. Или пък за спортната зала, а защо не и в съчетание с костюм за една малко по-спортно-елегантна визия.

