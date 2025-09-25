Деян Славчев, по-известен само като Део, отбеляза достолепните 99 години, които навърши неговата обична баба Даша. Тв водещият и певец показа завидната форма, в която се намира майката на неговия биологичен баща.

„Баба Даша на 99. Започва 100-та, както казва. Да ни е жива и здрава!“, написа Део и сподели снимка с усмихнатата рожденичка, която показва изключителен дух и енергия за своите почти 100 години.

Баба Даша е майка на биологичния му баща Геодар и е бивша математичка.

Обичаният тв водещ не пропуска да покаже голямото си и задружно семейство и често отбелязва специалните празници и поводи със снимки. В началото на годината Део загуби другата си баба Данка, която беше на 95 години. Това се случи 2 седмици преди водещият да стане вуйчо отново и сестра му да роди своето второ дете.

Родителите на Деян – Бойка и Геодар, се разделят, когато е едва на годинка. Ето защо той има двама бащи и общо 7 братя и сестри.

„Винаги съм се чувствал щастлив. На 6 години разбрах, че Геодар е истинският ми баща, до този момент му казвах чичо. Не знам защо чак на 6 разбрах, трябва да питам майка ми. Неговите родители живееха на „Калиманци“ 9 и там са ми най-щастливите уикенди в живота. Всъщност баба ми Даша още е жива и здрава на 98 г. Другата ми баба Данка е на 95 г.“ – разказа Деян Славчев в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV в края на 2024 година.

Вторият му баща Серьожата е плод на руско-украинска любов.

„Той ме е отгледал с много прегръдки и целувки. Научил ме е да плувам, да карам колело. Обичаше да готви, да си пийва. На вилата в Княжево идваха негови приятели и на един ВЕФ слушаха Би Би Си и Свободна Европа. За жалост, той си отиде трагично, преди над 20 години го застреляха в автомобил близо до двореца „Врана“. Беше около 20 ноември, студено и с прясно навалял сняг. Така и не откриха убийците. Наложи се бързичко да пораснем, сестра ми беше на 12.“

Неговият истински баща Гео успява да види и двете деца на Део, но също не е сред живите. Отива си бързо, за около 3 дни, докато е на почивка в Ахтопол. Влиза в болницата в Бургас, където организмът му се срива заради висока кръвна захар.

