Ким Кардашиян отново привлече вниманието на фенове с впечатляваща промяна във външния си вид. Тя бе забелязана от папараци в Лос Анджелис с нова платиненоруса прическа – визия, която рязко се различава от емблематичната ѝ дълга тъмна коса. Ескперимент или дълготрайна трансформация - това ще разберем тепърва, но определено Ким успя да изуми почитателите си.

Платиненоруса коса и елегантен стайлинг

От дългогодишна брюнетка до бяло руса блондинка. Това наистина си е дръзка промяна. Новата ѝ прическа е с дължина до раменете, оформена с меки вълни и страничен път, а гримът ѝ беше в нежни розови тонове, които подчертаваха изцяло новата визия.

Звездата обаче не изневери на модния си стил и дръзките тоалети. Кардашиян беше заложила на елегантен тренчкот, комбиниран с високи токчета, дизайнерска чанта и големи слънчеви очила, въпреки че навън вече се беше стъмнило. В един момент тя добави и бейзболна шапка на бейзболния отбор на Лос Анджелис като завършек на визията си.

Завръщане към визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Това не е първият път, в който Ким Кардашиян избира русата коса. Най-запомнящата се подобна трансформация беше през 2022 г., когато се появи на благотворителния бал на Мет Гала с визия, вдъхновена от Мерилин Монро. По-късно самата тя призна, че не е била напълно доволна от тогавашната си прическа и дори се пошегува, че е трябвало да избере различен стил. Въпреки това звездата продължава да експериментира с различни нюанси на русото и периодично се завръща към тази визия.

Феновете отново останаха изненадани

Новата визия бързо предизвика реакции в социалните мрежи, където мнозина отбелязаха, че Ким Кардашиян изглежда почти неузнаваема с платиненорусата си коса. Макар да не е ясно дали промяната е постоянна или е постигната с помощта на перука, трансформацията отново показа, че звездата не се страхува да експериментира с външния си вид и да задава нови модни тенденции.