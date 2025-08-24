Да си кръстосате краката може да изглежда елегантно и удобно, но по време на полет този навик не е най-доброто решение. Дългите часове в самолета изискват да мислим не само за комфорта си, но и за здравето. Ето защо експерти съветват да изберем по-здравословни пози и малки трикове, които ще направят пътуването по-леко и приятно.

Физиотерапевтката Бетани Томлинсън разказа пред изданието Daily Mail защо не бива да кръстосвате краката си, докато летите.

Според нея тази позиция нарушава кръвообращението и увеличава риска от дълбока венозна тромбоза. Това състояние е особено опасно: в съдовете могат да се образуват кръвни съсиреци, които в най-лошия случай водят до белодробна емболия.

Експертът препоръчва да се избягва кръстосването на краката и да се избират по-неутрални, отворени позиции.

Снимка: iStock

„Ако има поставка за крака под седалката ви, използвайте я - тя ще повдигне леко краката ви, което ще подобри кръвообращението“, съветва Томлинсън.

Тя напомни и за важността на отпускането на раменете, облягането на облегалката на седалката и намаляването на натоварването на гръбначния стълб.

Особено внимание трябва да се обърне на дългите полети: на всеки два часа е необходимо да се движите - да ставате, да се разхождате из кабината - а също така да правите прости упражнения на място, на седалката. Сред тях са кръгови движения на раменете, леко разтягане на врата и „прегръщане на коленете“, които спомагат за поддържане на подвижността на ставите и стимулират кръвообращението.

Снимка: Getty Images

Трикове

Ако имате възможност да изберете мястото си в самолета, изберете такова до пътеката, което да ви позволява да се разтегнете или разходите , когато устетите нужда.

Можете да претовратите съсиреци и като от време на време масажирате мускулите на краката .

Носенето на компресионни чорапи може да помогне за по-добро кръвообращение в краката, докато седите в самолет. Има обаче различни видове компресионни чорапи, така че не забравяйте да изберете правилните за вас и попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Попитайте вашия лекар за приема на медикаменти за намаляване на риска въз основа на нуждите ви. Те включват прием на аспирин или лекарство за разреждане на кръвта, перорално или чрез инжекция, 1-2 часа преди часа на излитане.

Според Бетани Томлинсън, дори кратък полет може да бъде изпитание за организма, ако тези правила не се спазват.

