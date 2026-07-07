Пътуването с дете може да бъде едно от най-хубавите семейни преживявания - нови места, първи морски спомени, приключения и много снимки. Но всяка майка знае, че зад спокойната ваканция стои сериозна подготовка: резервни дрехи, любими играчки, лекарства, храна, козметика и още поне 20 неща, които „може би ще потрябват“.

Независимо от възрастта на вашето дете или деца, тези съвети могат да бъдат от полза на всеки родител. Експерти от Real Simple, Teddy Toys, както и майки в блога на Tripadvisor, споделят своите задължителни принадлежности, когато става въпрос за почивка и по-специално - лятна ваканция с деца.

Истината е, че не е нужно да превръщате куфара в мобилен дом. Опитните родители съветват да се мисли практично - да се вземат вещи, които решават евентуални проблеми, а не просто голямо количество предмети и продукти, които са „за всеки случай“.

10 неща, които една майка не трябва да забравя да сложи в куфара си за почивка

1. Аптечка за спешни ситуации

Най-неподходящият момент за търсене на аптека е през нощта, когато детето вдигне температура или го заболи корема. Затова една малка несесер-аптечка е задължителна. В нея сложете:

термометър

лепенки и малки превръзки

дезинфектант

лекарствата, които детето вече използва при нужда

крем при ухапвания от насекоми

физиологичен разтвор

слънцезащитен продукт, подходящ за възрастта му

Важно е медикаментите да са в оригиналните си опаковки, а при пътуване в чужбина е добре да имате и информация за алергии или специфични нужди на детето.

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2. Резервен комплект дрехи

Майките с опит знаят: едно невинно хранене, разлят сок или игра на мокрия пясък могат да превърнат чистата тениска в спомен от миналото. Освен дрехите в куфара, в ръчния багаж сложете:

един пълен комплект за преобличане

чорапи

бельо

връхна дреха

Това е особено важно при полети, дълги пътувания с кола или когато багажът се забави.

3. Любимата играчка или предмет за успокоение

За възрастните хотелската стая е ново място. За малкото дете тя понякога е странна, непозната и дори плашеща.

Любимото плюшено мече, одеялце или малка играчка могат да направят огромна разлика при заспиването. В родителските форуми често се споменава, че именно тези малки „домашни“ предмети помагат най-много при адаптацията на ново място.

4. Тоалетни принадлежности

Това е един от онези родителски трикове, които изглеждат елементарни – докато не потрябват.

Вземете:

мокри кърпички

сухи салфетки

торбички за мръсни дрехи

плик за мокър бански

малки пликове за остатъци от храна

Те заемат почти никакво място, но спасяват множество ситуации всеки ден.

5. Любими и познати храни

Независимо дали детето е на 2 или на 8 години, фразата „не искам това“ е позната на всеки родител. Добре е да имате малък запас от:

любими снаксове

бисквити

ядки (ако възрастта позволява)

плодово пюре

детска бутилка за вода

Това е особено полезно при път, чакане на летище или първите часове след пристигането.

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6. Органайзери или отделни чантички

Един от най-популярните съвети сред пътуващите семейства е куфарът да бъде разделен по категории. Например: чантичка означена „дрехи“, „баня“, „лекарства“ и други.

Така не се налага да размествате целия багаж, когато търсите една малка вещ. Много родители използват и твърди разделители за багаж, защото улесняват организацията при семейни пътувания.

7. Слънцезащита и защита от времето

Детската кожа е по-чувствителна и ваканцията не трябва да започва с изгаряне. Добре е в багажа си да имате:

слънцезащитен крем с висок фактор

шапка

слънчеви очила

леко памучно яке

дъждобран или тънка връхна дреха според дестинацията

При морска почивка особено полезни са и допълнителен бански, UV тениска или защитна плажна дреха.

8. Техника

Дори родители, които ограничават екраните, признават, че таблет или телефон понякога са спасение при дълъг път.

Не забравяйте:

зарядни устройства

външна батерия

слушалки

любими детски приложения или филми, свалени предварително

Техниката не трябва да замества играта, но може да помогне при пътуване с кола или самолет, чакане или умора.

9. Комплект за игри и забавление

Най-добрите занимания често са най-простите. Сложете в багажа си:

книжка

блокче за рисуване

моливи или флумастери

малка настолна игра

стикери

карти за игра според възрастта

Тези неща са особено полезни при дълги пътувания и чакане.

10. Място

Вероятно това ви изглежда като мисия невъзможна, особено при пътуване с бебе или малко дете, но е препоръчително да оставите поне малко празно пространство в багажа си. Ако пътувате в чужбина, то най-вероятно ще купите сувенири, традиционна храна от дестинацията, която сте посетили, както и подаръци за роднини и приятели.

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Опаковайте най-важните и необходими неща за вас и детето ви, но не прекалявайте с количеството на вещите, които именно вие ще пренасяте. Осигурете си максимален комфорт и функционалност.