Кубчетата лед с мента, босилек, розмарин или лавандула изглеждат красиво в чашата, но приложенията им не се изчерпват само с коктейлите. Те могат да освежат водата, да улеснят готвенето, да помогнат за съхраняването на пресни билки и дори да се превърнат в част от домашния спа ритуал.

Приготвянето им е лесно: измийте добре билките, поставете по няколко листенца във формите за лед, залейте с вода и замразете. За кулинарни цели вместо вода може да използвате зехтин, бульон или лимонов сок.

Вода, която ще пиете с удоволствие

Ако обикновената вода ви се струва скучна, добавете към нея кубчета с мента, босилек, малини, лимон. Докато ледът се разтапя, билките и плодовете постепенно освобождават свежия си аромат. Може да направите комбинация от билки и плодове, а това ще ви помогне да посягате по-често към чашата с вода.

Бързо охлаждане на домашна лимонада

Обикновеният лед може да разреди лимонадата и да направи вкуса ѝ по-блудкав. По-добра идея е да замразите предварително лимонов сок с листенца мента.

Когато кубчетата се разтопят, напитката запазва свежия си вкус и дори става по-ароматна.

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Ароматна основа за студен чай

Замразете запарен билков чай във форми за лед. Подходящи са мента, лайка, маточина или лавандула в малки количества. Добавени към охладен чай, кубчетата няма да го разводнят. Те могат да се използват и в обикновена вода за по-деликатен вкус.

Бърза добавка към супи, сосове и яхнии

Нарежете магданоз, копър, босилек, мащерка или розмарин и ги замразете във вода или домашен бульон. Когато готвите, просто пуснете едно кубче в тенджерата.

Това е удобен начин да използвате билките, преди да увехнат, и да имате ароматна добавка винаги под ръка. Кубчетата с розмарин и мащерка са подходящи за картофи, месо и зеленчукови ястия, а тези с копър и магданоз – за супи и леки сосове.

Зехтин с билки

Вместо вода залейте нарязаните билки със зехтин и ги замразете. Така получавате готови порции за тигана или тавата. Едно кубче е достатъчно за задушаване на зеленчуци, овкусяване на паста или приготвяне на ароматни печени картофи. Особено добре се съчетават босилек и чесън, розмарин и лимонова кора или мащерка и черен пипер.

За по-свежи смутита

Кубчетата с мента, магданоз или босилек могат да се добавят директно в блендера. Те едновременно охлаждат напитката и придават свеж аромат. Започнете с малко количество, тъй като ароматът на някои билки става по-силен след пасиране.

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Студен компрес след горещ ден

Кубче лед, увито в чиста мека кърпа, може да се използва за кратко охлаждане на подпухналата зона около очите или на лицето след престой в жегата.

Подходящи са кубчета от слаб чай от лайка или зелен чай. Не поставяйте лед директно върху кожата и не задържайте компреса продължително върху едно място.

При чувствителна кожа, алергии или активно раздразнение е по-добре първо да направите тест върху малък участък или да използвате само чиста вода

Освежаваща ваничка за уморени крака

След дълъг ден добавете няколко кубчета с мента или лавандула в леген с прохладна, но не ледена вода. Потопете краката за няколко минути.

Студената вода създава приятно усещане след жегата, а ароматът на билките превръща обикновената ваничка в малък домашен спа ритуал.

Красив начин за охлаждане на купа с плодове

При сервиране на плодове на открито може да поставите купата върху по-голям съд, пълен с ледени кубчета с мента или маточина. Така плодовете ще останат хладни по-дълго, а поднасянето ще изглежда ефектно.

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Ароматен детайл за лятната трапеза

Големите прозрачни кубчета с цели листа от мента, стръкчета розмарин, ядливи цветове или плодове могат да се използват като декорация в кани с вода и безалкохолни напитки. Може да ги поставите и в съд около бутилки с вода, сок или домашна лимонада. Така получавате естествена и фотогенична украса за градинско парти, брънч или вечеря на терасата.

Използвайте само билки и цветове, за които сте сигурни, че са годни за консумация и не са третирани с неподходящи препарати.

Вижте във видеото как да си направите салата с плодове: