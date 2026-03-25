По всичко изглежда, че Орландо Блум отново е в редиците на обвързаните мъже - след раздялата си с годеницата си Кейти Пери през миналата година.
Редица източници упорито твърдят, че 49-годишният актьор, който бе във връзка с Пери в продължение на девет години, има отношения с 28-годишния швейцарския модел Луиза Лемел.
Според The Sun се, двойката е прекарала кратка почивка в Швейцария миналата седмица, където Орландо се е запознал с някои от приятелите на Луиза.
За първи път двамата бяха свързани през февруари, когато бяха заснети да напускат Супербоул в, Калифорния, хванати под ръка.
Коя е Луиза Лемел?
Родена и израснала е в Цюрих, Швейцария. Започва кариерата си на модел още на 16 години. Успоредно с това учи психология в Англия и завършва с бакалавърска степен с отличие.
Живяла е и работила е в Париж, Милано и Лондон, преди да се премести в Ню Йорк през 2019 г.
Била е лице на големи козметични кампании и водещи световни марки и неведнъж е просъствала на страниците на престижни издания.
Раздялата на Орландо и Кейти
Звездната двойка обяви раздялата си на 3 юли 2025 г. - като заявиха, че въпреки края на годежа им, общата им отдаденост към отглеждането на 5-годишната им дъщеря, остава техен най-висок приоритет.
Кейти бе първата, която продължи напред, след като обяви връзката си с Джъстин Трюдо. Двамата бяха свързани за първи път още през юли 2025 г., но официално потвърдиха отношенията си в края на годината.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER