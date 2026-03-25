По всичко изглежда, че Орландо Блум отново е в редиците на обвързаните мъже - след раздялата си с годеницата си Кейти Пери през миналата година.

Редица източници упорито твърдят, че 49-годишният актьор, който бе във връзка с Пери в продължение на девет години, има отношения с 28-годишния швейцарския модел Луиза Лемел.

Според The Sun се, двойката е прекарала кратка почивка в Швейцария миналата седмица, където Орландо се е запознал с някои от приятелите на Луиза.

За първи път двамата бяха свързани през февруари, когато бяха заснети да напускат Супербоул в, Калифорния, хванати под ръка.

Коя е Луиза Лемел?

Родена и израснала е в Цюрих, Швейцария. Започва кариерата си на модел още на 16 години. Успоредно с това учи психология в Англия и завършва с бакалавърска степен с отличие.

Снимка: Getty Images

Живяла е и работила е в Париж, Милано и Лондон, преди да се премести в Ню Йорк през 2019 г.

Била е лице на големи козметични кампании и водещи световни марки и неведнъж е просъствала на страниците на престижни издания.

Снимка: Getty Images

Раздялата на Орландо и Кейти

Звездната двойка обяви раздялата си на 3 юли 2025 г. - като заявиха, че въпреки края на годежа им, общата им отдаденост към отглеждането на 5-годишната им дъщеря, остава техен най-висок приоритет.

Кейти бе първата, която продължи напред, след като обяви връзката си с Джъстин Трюдо. Двамата бяха свързани за първи път още през юли 2025 г., но официално потвърдиха отношенията си в края на годината.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER