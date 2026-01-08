Поп звездата Кейти Пери отново успя да изненада феновете си! Тя се радва на романтична идилия с Джъстин Трюдо - залез, целувки и споделени мигове. Но какво точно се случва между тях и задълбочават ли се отношенията им наистина?

Уют, любов и празнични дни

Публикацията, озаглавена „Holidaze“, показва разнообразие от лични и семейни мигове, който Кейти е решила да сподели със своите последователи и верни фенове. Освен романтични моменти, Кейти Пери включва и колекция от снимки със семейството си, както и кадри с бившия си годеник Орландо Блум и тяхната 5-годишна дъщеря Дейзи Блум. По всичко си личи, че певицата държи на семейните ценности и е изключително привързана към близките си.

Блясък, романтика и пътувания

Кейти Пери открито споделя мигове от личния си живот с широката аудитория и по всичко си личи, че е повече от щастлива на кадрите с Джъстин. Припомняме, че слуховете за връзка между Кейти Пери и Трюдо започнаха по-рано през 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно по време на дълги пътувания. Според източници близки до тях, отношенията им са се задълбочили с времето, като Джъстин Трюдо често е пътувал, за да бъде плътно до певицата по време на нейните творчески ангажименти и проекти.

И двамата имат натоварени графици, но въпреки това намират време един за друг и имат много силна връзка,“ сподели източник пред People през октомври. „Кейти не очакваше да се влюби толкова скоро, но Джъстин отговаря на всички ѝ критерии — има страхотно чувство за хумор, чаровен е и се отнася към нея с уважение.“

