Един от най-обичаните холивудки актьори - Орландо Блум празнува своя рожден ден днес. Бившият съпруг на Кейти Пери, който хиляди жени обожават, навършва 49 години и блести повече от всякога. Вечен секссимвол и вдъхновение, Орландо Блум не спира да радва феновете си, а ние сме събрали значими и интересни факти за живота му, които да споделим с вас.

Момчето, коeто говори езика на елфите

Орландо Блум е роден с пълното име Орландо Джонатан Бланчард Блум в Кентърбъри, графство Кент. Като дете близките му често го наричали Орли. Името му е вдъхновено от композитора Орландо Гибсън. В тийнейджърските си години той научава важна семейна тайна – човекът, когото е смятал за свой баща, не е негов биологичен родител. Истинският му баща се оказва близък приятел на семейството.

Още в детството си Блум е диагностициран с дислексия, което не му пречи да развие артистичните си заложби. През 1993 г. заминава за Лондон, където се обучава по актьорско майсторство, както и изучава фотография и скулптура в Колежа по приложни изкуства. Големият му пробив идва през 1999 г., когато получава ролята на Леголас в епичната сага „Властелинът на пръстените“.

Снимка: Getty Images

Друг интересен факт за красивия актьор е, че има носи върху себе си нещо необикновено - татуировка на езика на елфите, взета от сценария на филма, която означава девет.

През годините актьорът печели редица филмови отличия, сред които и награди от MTV Movie Awards. През 2009 г. е назначен за посланик на УНИЦЕФ, а от 2014 г. има своя звезда на Холивудската алея на славата. В личния си живот Орландо Блум е бил женен за модела Миранда Кер, от която има син – Флин Кристофър Блум. През 2016 г. започва връзка с певицата Кейти Пери и двамата имат обща дъщеря на име Дейзи.

Снимка: Getty Images

