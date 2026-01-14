70-годишният Уилям Дефо вече рядко се завръща в Ню Йорк. За първи път се мести в града през 1977 г., защото иска да бъде актьор в комерсиален театър, но се вписва в артистична компания и се присъединява към експериментален театрален колектив, наречен Wooster Group. Там среща първата си партньорка, от която има син. В началото на 2000-те се жени за италианката Джада Колагранде, с която заживява в Рим, където води един много по-обикновен и не толкова бляскав живот.

Двойката се запознава през 2004 г., докато той снима „The Life Aquatic with Steve Zissou“. Изглежда това е било любов от пръв поглед и след по-малко от година те вече са съпруг и съпруга.

„Бракът ни беше много импулсивен и романтичен“, казва Дефо през 2009 г. „Един ден обядвахме заедно и аз ѝ казах: „Искаш ли да се омъжиш за мен утре?“ (...) Оженихме се на следващия ден в кметството само с двама свидетели, най-добрите ни приятели: моята мениджърка и нейния редактор“.

Снимка: Getty Images

„Сякаш се връщам към различен живот от обичайния“, каза той в интервю за The Guardian. Има италиански приятели, италианско семейство, говори италиански.

Пред The Guardian Дефо споделя, че никога преди не е имал домашни любимци, но сега има „много животни“ и зеленчукова градина, точно извън Рим.

„Аз по принцип съм вегетарианец, така че го правя само заради удоволствието от тяхната компания и за да се опитам да им осигуря добър живот, което е малко наивно.“ Те вземат яйца от кокошките и пуйките и вълна от овцете и алпаките. За животните си той говори като за хора.

Актьорът изглежда води много различен начин на живот от този в Холивуд или в Ню Йорк.

„Така е, но все пак е като да си в театър. Събуждам се и се захващам за работа. Денят ми е посветен на правене на неща и грижа за тях. Безделните ръце са работилницата на дявола, какво да ви кажа... Бях свикнал да бъда с публиката в центъра на Ню Йорк, в един много успешен период. Когато отидох на снимачната площадка, си мислех, че всички ще говорят за поезия, филми и философия. И всички говореха за кучетата си, конете си и ранчото си, и си помислих, че това е досадно, нали знаете? А сега станах един от тях.“

Раят на алпака - историята на Младенка, която избира Пирин планина пред Германия - вижте в следващото видео.

