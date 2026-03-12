Поп звездата Кейти Пери отново привлече вниманието в интернет, след като сподели нови снимки с приятеля си - бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо.

Певицата публикува в Инстаграм серия от емоционални кадри, които показват моменти от личния ѝ живот. Сред кадрите се открояват и две снимки с Трюдо - едната забавна, а другата по-игрива, на която той позира с импровизирана „магическа пръчка“ от тел пред лицето си. Публикацията е придружена от посланието: „You are the treasure you seek“ („Ти си съкровището, което търсиш“).

Снимките бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи и предизвикаха множество реакции, особено сред канадските потребители, които продължават да са изненадани от необичайната комбинация между световна поп звезда и бивш политически лидер.

Някои фенове приеха ситуацията хумористично. „Обожавам как тя просто между другото излиза с Трюдо“, пише един коментар в Инстаграм. Друг потребител в Reddit споделя, че като канадец му е странно да вижда бившия премиер в подобен контекст: „Все едно да срещнеш учителя си в мола - малко е неловко.“ Други пък смятат, че двойката всъщност изглежда доста добре и всичко си е в реда на нещата.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че слуховете за романтична връзка между Кейти Пери и Трюдо започнаха миналата година, а по-късно същата година двамата официално потвърдиха отношенията си. Оттогава те от време на време споделят моменти от съвместния си живот - включително снимки от пътувания, публични събития и лични моменти. Кейти Пери и Джъстин Трюдо имаха първата си публична среща в ресторант в Монреал през юли, 2025 г. А официалната им поява като двойка беше в края на октомври 2025 в Париж, където отбелязаха рождения ден на певицата, припомня TMZ.

Новата публикация на Пери е поредното доказателство, че двойката не се притеснява да показва връзката си публично, дори когато това предизвиква оживени дискусии онлайн.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER