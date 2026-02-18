Избраният за служебен премиер Андрей Гюров представи в президентството кои ще са министрите в служебния кабинет. Сред тях е Ирена Младенова, която заема ключовия пост на министър на иновациите и растежа. Тя не е непозната на българската аудитория - с над 20 години опит в частния и публичния сектор. Ето какво знаем за Ирена Младенова - прочетете надолу в статията.

Коя е Ирена Младенова - дълъг академичен и професионален път

Ирена Младенова има солиден академичен и професионален опит, който я подготвя за ролята на министър. Научните ѝ интереси винаги са били в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество и маркетинг. Тя е изключително дисциплинирана, последователна и дипломатична в работата си. Богатият ѝ опит до момента определено ще ѝ помогне в тази отговорна длъжност.

Образование и академична дейност:

Докторска степен по мениджмънт на тема „Организационен капацитет за промяна, адаптивност и организационни резултати“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет.

Магистърски степени по стратегическо управление (СУ „Св. Климент Охридски“) и по банково дело и предприемачество (съвместна програма на University of Udine, Fondazione Cassamarca, Unicredit Group, Италия).

Преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с научни интереси в организационна промяна, организационна култура, управление, устойчиво развитие, предприемачество и маркетинг.

Ирена Младенова има и профили в специализирани научни платформи като: ResearchGate, Google Scholar, Web of Science, Scopus.

Професионален опит в частния сектор:

Над 20 години опит, от които 6 години в международни консултантски компании (Kearney, PwC) с проекти за производство, търговия на дребно, финансовия и публичния сектор в Централна и Източна Европа.

Ръководство на проекти по преструктуриране на процеси, оптимизация на разходи, и навлизане на нови пазари.

Три пъти заместник, сега -министър на иновациите

Ирена Младенова наистина има опит в правителствата. През 2013г. става зам.-министър в мегаминистерството на икономиката, енергетиката и туризма в служебния кабинет на Марин Райков. Тогава министерството оглавява Асен Василев, а негова заместничка е Виолета Лорер. А през 2021 г. е заместничка на Кирил Петков в Министерството на икономиката при първия служебен кабинет на Стефан Янев.

През 2014 г., Младенова също участва като зам.министър на Васил Щонов в Министерството на икономиката и енергетиката в служебния кабинет на Георги Близнашки.Известно е и, че преди това - отново през 2013 г. тя е част от административния екип на президента Росен Плевнелиев.

