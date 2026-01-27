На 23 януари 2026 г. Илияна Йотова официално пое функциите на държавен глава - превръщайки се в първата жена президент на България. Момент, който може да се определи като исторически за българската държавност.

Сред първите и най-важни ангажименти на Илияна Йотова са консултациите за назначаване на служебен премиер. Любопитно е, че за първата среща, поканата бе отправена отново към жена – а именно председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Две жени и една президентска институция

Рая Назарян, която понастоящем е председател на 51-вото Народно събрание пристигна по-рано днес в сградата на Президентството - и се случи нещо неочаквано. За първи път държавен глава лично посрещна гост на вратата на сградата.

Двете дами стриктно бяха спазили дрескода, който събитието изискваше. Те носеха тъмносини, изчистени костюми с класическа кройка - сдържани и елегантни.

Костюмът на Рая Назарян бе от две части – сако и пола, с дължина до коленете, а аутфитът бе завършен от бежови обувки на висок, тънък ток.

Илияна Йотова от своя страна, бе заложила на съчетанието от сако и панталон. По отношение на обувките, бе предпочела комфорта – с нисък ток, тъмни и функционални.

Но един неочакван елемент от визията на президента на България направи впечатление. И това бе голямата брошка, поставена от лявата страна на ревера на сакото. Тя е по-скоро в разрез в сравнение с минималистичните, ненатрапчиви бижута, които Илияна Йотова най-често носи по време на служебните си задължения.

Брошката и нейната символика

Брошката не е просто украшение, а знак за статус, принадлежност и послание. Още от древността тя се е използвала като израз на власт, богатство и обществено положение.

В съвременния контекст украшението се възприема като символ на индивидуалност и осъзнат избор. Тя позволява на носещия да отправи дискретно послание – за авторитет, приемственост, почит към традицията или дори за лична кауза.

В политическите среди брошката често служи като ненатрапчив акцент, чрез който се подчертава сериозността на обществената роля, уважението към институцията и вниманието към детайла. Носи се и като знак на увереност – особено при жените лидери, за които тя се превръща в деликатен символ на сила, баланс между елегантност и власт, както и начин да се отличат, без да нарушават протокола.

В този смисъл брошката е аксесоар с „глас“ – малък детайл с голямо значение.

