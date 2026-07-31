Катрин Шварценегер сподели серия от стари снимки на баща си, Арнолд Шварценегер, по случай 79-ия рожден ден на екшън звездата. Първата снимка показва Арнолд, носещ най-голямата си дъщеря като бебе, която е облечена в розов клоунски костюм.

Оказва се, че колкото и да си известен, винаги има кадри, които дори и най-върлите фенове никога не са виждали.

Арнолд Шварценегер има четири вече големи деца - Катрин, Кристина, Патрик и Кристофър, от бившата си съпруга Мария Шрайвър. Освен тях той има сини Джоузеф с бившата си икономка Милдред Баена.

Арнолд Шварценегер не общува с Милдред Баена, с която преди много години имаха любовна афера. Това беше причината за раздялата на актьора със съпругата му Мария Шрайвър след 25-годишен брак. Раждането на общия им син той доринарича "голям провал".

Снимка: Getty Images

Специалният ден на Арнолд Шварценегер

Арнолд отпразнува рожден си ден с фенове в социалните мрежи, като им подари голяма промоция за фитнес приложението му Pump Club.

„Днес навършвам 79 години. Не искам никакви подаръци“, написа той. место това, аз и екипът ми обръщаме фитнес индустрията с главата надолу“ - сподели екшън звездата.

Снимка: Getty Images

Той предложи отстъпка от 100 долара за приложението си, ако потребителите завършат четири от програмите му.

"Опитвам се да накарам хората да тренират от шест десетилетия и най-накрая намерих нещо, което работи. Ако мога да накарам милиони от вас да тренират целогодишно, ще поема загубата.“

Проваленият брак

Мария и Арнолд бяха женени от 1986 г. и се разделиха през 2011 г., но пред закона бракът им продължи още 10 години след това. Процесът по развода се проточи толкова много заради несъгласия как трябва да разпределят общото си имущество и завърши едва през 2021 г. Двамата успяха да се споразумеят и разделиха всичко по равно.

Отношенията между двамата приключиха като във филм – Мария откри, че съпругът ѝ има 13-годишен незаконен син.