Кашмир Кълбърсън е родена през 1997 г. с двустранна фокомелия – рядко вродено заболяване, характеризиращо се с липса или недоразвитие на проксималните части на крайниците.

И докато при някои пациенти в това състояние се наблюдават скъсени крайници, Кълбърсън се ражда без ръце. Въпреки това тя не позволява на обстоятелствата да я спрат да преследва мечтите си – включително тази да стане майка.

Базираната в Северен Тексас създателка на съдържание е майка на 1-годишната За Нова. Отказвайки да позволи на заболяването си да ѝ попречи да бъде пълноценен родител, Кълбърсън се научава да сменя пелените на дъщеря си, да я облича, да оправя косата ѝ, да я приспива, да я храни и да я буди сутрин - като използва краката си като ръце, а стъпалата си като длани.

„Това просто идва естествено“, разказва тя пред People. „Понякога сядам и мисля как да направя нещо или предварително планирам повечето неща. И намирам начина в движение.“

Кълбърсън споделя пред медията, че родителите ѝ още от най-ранна възраст са я учили да не позволява на заболяването ѝ да я спира по пътя към мечтите ѝ. Те ѝ предавали този урок през целия ѝ живот, като се отнасяли към нея напълно нормално и я насърчавали да опитва нови неща.

Когато Кълбърсън се ражда без ръце, медицинският екип е напълно изненадан. Роуз Краус, дипломирана медицинска сестра в медицинския център Methodist Dallas, разказва пред WFAA, че това е било раждане, което „никога няма да забрави“. „Всички бяхме шокирани. Никога преди не бях израждала бебе, което да няма ръце“, спомня си тя.

Медицинската сестра си спомня и реакцията на майката на Кълбърсън, Томика, описвайки я като „трогателен момент“.

„В момента, в който я видя, тя беше изпълнена с радост и бе категорича, че искаше да задържи бебето си. Беше наистина трогателен момент“, разказва Краус.

Години по-късно Кълбърсън отново се среща с медицинската сестра Краус – този път за раждането на собствената си дъщеря. Краус все още работи в болницата - 28 години по-късно и първоначално не осъзнава, че бременната пациентка с рядко състояние е същото бебе, на което е помогнала да се появи на бял свят преди почти три десетилетия.

„Казаха ми, че тази пациентка е специална. Тя няма ръце, но е изключително самостоятелна“, спомня си Краус. „Всъщност в еднин момент се върнах в стаята ѝ и я попитах: „Кълбърсън, родена ли си тук? Мисля, че бях сестрата на майка ти и аз бях човекът, който те е изродил“.

Що се отнася до малкото ѝ момиченце, новата майка споделя пред медията, че дъщеря ѝ е „ангел, изпратен от небето“.

Тя емоционално разказва, че се надява да предаде на За Нова същия ценен урок, който нейните родители са ѝ дали. „Искам тя да бъде толкова независима, колкото съм аз. Всеки има труден живот. Всеки се изправя пред различни предизвикателства. Но си силен и устойчив, когато успееш да ги преодолееш“, казва тя.

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