Ник Вуйчич е роден без ръце и крака вследствие на рядко генетично състояние, наречено тетра-амелия синдром. Това означава, че още от първия ден животът му е борба. Детството му преминава през тежки периоди на депресия, безпомощност и дори неуспешни опити за самоубийство. Днес обаче Ник е един от най-известните мотивационни лектори в света, всеотдаен съпруг и горд баща на четири деца. С този огромен житейски опит зад гърба си той споделя посланията си с милиони хора чрез книгата, която написва и публичните си изяви.

Най-ценната му „суперсила“ се крие в неговия недъг - той е истински и е преминал през най-големите физически и емоционални трудности. И точно затова думите му докосват дълбоко.

Живот без крайници, но не и без смисъл

Ник Вуйчич е роден и израснал в Мелбърн, Австралия, в семейство на пастор и медицинска сестра. Раждането му е огромен шок за родителите му – по време на бременността не са открити никакви аномалии. Майка му, която самата е асистирала при раждания, първоначално не успява да приеме реалността.

Снимка: Инстаграм

С времето обаче семейството му прави всичко възможно Ник да има нормално детство. Той посещава обикновено училище и се стреми да живее пълноценно. Вярата играе ключова роля в живота му – тя му помага да приеме себе си и да повярва, че има по-висша цел.

„Живот без ограничения“

„Болката си е болка. Счупеното си е счупено. Страхът е най-голямото увреждане от всички – и може да те парализира повече от инвалидна количка“, казва Ник.

Въпреки съмненията на всички дали той някога ще може да е самостоятелен, Ник доказва обратното. С малкото си стъпало той се научава да пази баланс, да пише, да рисува, да плува, да играе футбол и голф. Сърфира в Хавай, кара скейтборд и не спира да предизвиква собствените си граници.

Снимка: Инстаграм

Училищните години обаче са тежки – подигравки, тормоз и изолация. Това води до сериозни проблеми със самочувствието и депресия. Преломният момент идва, когато на 13 години наранява крачето си и временно губи способността си да прави дори и малкото, което умее. Тогава осъзнава, че трябва да бъде благодарен за възможностите си, а не фокусиран върху липсите.

Мотивационният лектор без крайници

На 17 години Ник започва да говори пред малки групи за своята вяра и личен опит. Скоро аудиториите стават все по-големи, а реакциите – все по-емоционални. Той разбира, че не му трябват ръце, за да докосва сърцата на хората.

Снимка: Инстаграм

Това го вдъхновява да се развие професионално, да завърши две бакалавърски степени по финансово планиране и недвижими имоти и да обикаля множество държави и да изнася стотици мотивационни речи.

„Ако се проваля, опитвам пак. И пак. И пак. А ти? Ще опиташ ли отново? Най-важното е как ще завършиш. Ще завършиш ли силно?“, споделя той.

Той създава компанията Attitude Is Altitude и неправителствената организация Life Without Limbs, чрез които разпространява послания за надежда, вяра и себеприемане.

Любов без граници

Снимка: Инстаграм

През 2010 г. Ник среща любовта на живота си – съпругата си Канае. Те се запознават, когато Канае присъства на едно от неговите мотивационни събития в Тексас. Между тях веднага възниква силна духовна и емоционална връзка, а по-късно Ник споделя, че това е „любов от пръв поглед“. Двамата се установяват в Калифорния и днес са родители на четири здрави деца. Ник не спира да бъде активен баща — въпреки физическите си ограничения той участва пълноценно в ежедневието на децата си, показвайки им чрез личен пример как да са независими и уверени. Историята на семейството е разказана в книгата Love Without Limits и е още едно доказателство, че за любовта не съществуват ограничения.

Снимка: Инстаграм

Днес Ник Вуйчич е на 43 години и е постигнал всичко, за което мечтае един човек.

„Ако не можеш да получиш чудо – стани чудото“ е краткото послание, което Ник отправя към всеки, който изпитва трудности и не вижда светлина в тунела.

Вижте във видеото 10-годишен скейтър без крака:

