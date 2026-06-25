За повечето хора името на Люси Дяковска е свързано с музикалната сцена, международните успехи и емблематичната група No Angels. През последните години обаче певицата се утвърди и в една съвсем различна роля - като основен инициатор на възраждането на един от символите на Плевен, парк „Кайлъка“.

След завръщането си в родния Плевен Люси Дяковска посвещава огромна част от времето и енергията си на възстановяването на парка, който дълги години е страдал от липса на поддръжка и инвестиции. Дори създава фондация „Аз съм Кайлъка“.

„Това е делото на живота ми“

„Винаги ще ценя града си!“, сподели преди време пред певицата пред германския всекидневник Bild. „Забелязвам, че с всяка изминала година желанието ми да оставя нещо смислено след себе си нараства. И под това не разбирам музиката. Поддръжката на природния резерват ще се превърнат в делото на живота ми“.

Благодарение на усилията на Люси и нейните съмишленици, днес вече са реализирани редица проекти - от възстановяване на инфраструктура до засаждане на нова растителност. „Преди малко повече от месец зеленото семейство около Парк Хотел Кайлъка порасна с над 300 нови растения“ пише в Instagram профила на парка.

А съвсем наскоро е поставен старт на един нов, изключително прецизен проект - изграждане на японска градина. „Тя ще събере в себе си най-различни видове бонсаи, а първите стъпки вече са направени. На снимките ви споделяме един много специален момент зад кулисите, в който Люси Дяковска лично и с изключително внимание подрязва първите ни бонсаи - Лейландски кипарис“.

И наистина на споделените кадри виждаме певицата - която се труди сред красивите зелени пространства, без да се плаши от усилията и силните лъчи на слънцето.

Люси не просто говори, а действа

Именно това е най-впечатляващото в историята на Люси - нейният ангажимент не се изчерпва с организиране на кампании и набиране на средства. Тя е сред хората, които ежедневно работят на терен.

През годините многократно е участвала лично в почистването на алеи, поддържането на зелените площи и възстановяването на различни части от парка.

Усилията на Люси Дяковска и съмишлениците ѝ вече дават видими резултати. „Кайлъка“ днес е красиво и уютно място - за разходки, спорт, културни прояви и семейни събирания. Паркът, който обхваща над 10 000 декара защитена територия с уникално биоразнообразие, възвръща своята привлекателност и значение за жителите на град Плевен.

Вижте във видеото какво още споделя Люси Дяковска за инциативите, свързани с парк "Кайлъка":