Една от най-талантливите и енергични български изпълнителки - Люси Дяковска, отбеляза преди ден своя 50-ти рожден ден. За тези години червенокосото момиче с изумителен талант буквално успя да накара целия свят да говори за нея.

За Люси, родена в Плевен, всичко започва, когато решава да напусне родния си град. Тя заминава за Германия и по-конкретно в Хамбург, където е приета в специализирано училище за танци и актьорско майсторство.

Един от най-важните етапи в живота ѝ е участието в групата "No Angels" – която през 2003 г. се превръща в световна сензация на поп музиката.

През 2024 г. Дяковска отново привлече вниманието на медиите, след като спечели шоуто на RTL "Аз съм звезда - измъкни ме от тук". и беше обявена за кралица на джунглата.

Нови начинания

Малко преди 50-ия си юбилей, Люси Дяковска разкри своите бъдещите планове – които, неочаквано са свързани с политиката. Според германското издание Bild тя се готви да се кандидатира за кмет на родния си град Плевен през 2027 г.

„Планирам да се кандидатирам за кмет и съм в постоянен контакт с политиците в града. Станах много социално отговорен човек и искам да подобря живота на своите съграждани. Това е важно за мен и по отношение на моите служители, поради което те получават най-доброто отношение“, разказва певицата. И уточнява, че не е свързана с никоя политическа партия.

Всъщност, от години Люси се занимава и с различни дейности в родния си град - управление на хотел и подобрение на парк „Кайлъка“. „Винаги ще ценя града си!“ - споделя още тя пред Bild. “„Забелязвам, че с всяка изминала година желанието ми да оставя нещо смислено след себе си нараства. И под това не разбирам музиката. Хотелът и поддръжката на прилежащия природен резерват ще се превърнат в делото на живота ми“.

Високо ценена от своите съграждани

Усилията, които Люси полага не остават незабелязани от хората в Плевен. От плевенската филхармония отправиха специален поздрав в социалните мрежи. „Честит 50-годишен юбилей на Люси Дяковска! Има артисти, които просто излизат на сцената и такива, които я превръщат в събитие“, написаха в официалната Facebook страница.

Да честитят на усмихнатата певица не пропуснаха и от плевенската Регионална библиотека „Христо Смирненски". Съобщението в социалните мрежи гласеше: „Нашият екип ѝ благодари за отговорната всеотдайност, с която полага грижи като обществена личност за нашия град и специално за парк Кайлъка!“

Завръщането на No Angels

След близо 20 години успешната момичешка група направи своеобразен реюниън - те се завърнаха на сцената през 2025 г. за серия от концерти, а през 2026 г. планират 10 нови изяви.

Междувременно планират и издаването на документален филм за , който - според иазявления в социалните мрежи вече е напълно готов!

