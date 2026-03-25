Пролетта е вече тук и носи със себе си топлото време – приканващо ни да прекарваме все повече време навън. Но с разходките на открито и излетите в парка се появява и рискът от среща с онези малки, дори невидими паразити, които обаче в никакъв случай не бива да подценяваме.

Кърлежите се активират именно през топлите месеци на годината. Обикновено сезонът им започва през март–април а пикът е през май и юни.

Те са любители на гъстата растителност, особено съчетана с висока влажност. Ето защо може да се сблъскаме с тях не само в гората и парка, но и дори в собствената си градина.

Колко опасни са кърлежите

Те пренасят сериозни заболявания, най-известните сред които са Лаймска болест – бактериална инфекция и кърлежов енцефалит – вирусно заболяване. И в двата случая се засяга нервната система.

Най-голямата опасност идва от факта, че ухапването от кърлеж често не се усеща, а симптомите могат да се появят дни или седмици по-късно. А нелекувани, инфекциите водят до сериозни усложнения.

Как да се предпазим

– най-вече високи, избуяли треви. Използване на репеленти - препарати против насекоми, съдържащи DEET (N-diethyl-meta-toluamide) или пикаридин.

- препарати против насекоми, съдържащи DEET (N-diethyl-meta-toluamide) или пикаридин. Подходящо облекло - дълги панталони и блузи с дълги ръкави и светли дрехи (по-лесно се виждат кърлежите).

Снимка: iStock

Трикът на градинаря

С настъпването на пролетта, всеки отговорен и запален градинар започва да прекарва все повече време в градината си – полагайки грижи за нея след дългата зима.

Ето защо мерките срещу кърлежите са задължителни. Само дрехите, оказва се, са недостатъчни – затова може да прибегнем до трика с тиксото. Достатъчно е просто да увием около глезените си достатъчно количество с лепкавата страна навън – и ще имаме един „естествен“ капан за кърлежи.

Снимка: facebook.com/Emil Lazarov

А след като приключим работата в градината, е желателно да огледаме внимателно цялото тяло. И да вземем душ до 2 часа след прибиране - което намалява риска от впиване.

