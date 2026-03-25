Подрязването на растенията е от съществено значение за всяка градина. То стимулира по-здравословен растеж, поддържа форма и естетика и предотвратява разпространението на болести.

Но това не означава, че може просто да вземем ножицата и да режем произволно, когато решим. Подрязването в неподходящо време има сериозни последици - особено ако се направи твърде рано, още през месец март.

Ето какво съветват градинарите, обяснявайки защо някои растения никога не трябва да се подрязват през пролетта.

Азалия

Те са популярни многогодишни растения, цъфтящи през пролетта, които впечатляват с обилните си цветове. И ако ги подрежем твърде рано, ще премахнем цветовите пъпки преди да се появят видимо. По-добре е да подрязваме след края на цъфтежа, за да се образуват нови пъпки за следващото лято.

Хортензия

Хортензиите са известни с големите си цветни съцветия, които се появяват късно през пролетта или началото на лятото в синьо или розово. Те цъфтят върху старо дърво, което означава, че преждевременното подрязване ще премахне цветовите пъпки преди да се покажат.

Декоративни треви

Те придават красота и своеобразен характер на градината. Подходящо е да се косят в началото или средата на април – когато започват да избуяват значително.

Люляк

Те са сред първите храсти, цъфтящи през пролетта – с ароматни цветове в бяло, лилаво, розово или светлосиньо. И значително ще пострадат, ако бъдат подрязани преждевременно, намалявайки се цъфтежът им.

Вибурнум

Понякога е объркван с хортензиите заради впечатляващите си цветни съцветия, вибурнумът е още един пролетно-цъфтящ храст, който никога не трябва да се подрязва през март. Това трябва да се случва след края на пролетния цъфтеж.

