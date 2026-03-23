На 23 март Световната метеорологична организация отбелязва Международния ден на метеорологията. На тази дата през 1950 г. влиза в сила на Конвенцията за създаване на Световната метеорологична организация.

Темите, избрани за Международния ден на метеорологията, отразяват актуални въпроси, свързани с времето, климата или водата. Тази година темата е "Наблюдавайки днес, защитаваме утрешния ден".

Защо имаме нужда от наблюдения?

Времето не признава граници, нито капризи. Климатът не се подчинява на политически карти, а водните ресурси свързват държавите в една обща система. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са толкова мащабни, че нито една страна не може да се справи сама. За да бъдат точни прогнозите, са необходими данни от цялата планета, което прави международното сътрудничество и обмена на информация ключови за напредъка.

Глобалната система за наблюдение и прогнозиране играе решаваща роля във вземането на решения. От икономическите политики и инфраструктурните проекти до земеделието, здравеопазването, управлението на водите и енергетиката – всички те разчитат на надеждни метеорологични и климатични данни. Същото важи и за логистиката и веригите за доставки, които все по-често се адаптират спрямо климатичните условия. В крайна сметка, способността ни да предвиждаме бъдещето зависи от това колко добре разбираме настоящето. Само чрез системни наблюдения днес можем да изградим по-сигурно утре.

Ден на отворените врати в Националния институт по метеорология и хидрология

Днес, в Националния институт по метеорология и хидрология ще се състои ден на отворените врати, от 10:00 до 17:00 ч. Той е свързан с двата професионални празника на НИМХ - с 22 март, на който се отбелязохме Световният ден на водата, и с 23 март, който е Световният ден на метеорологията.

Мотото на Световния ден на водата тази година е „Вода за равенство между хората“, а за Световния ден на метеорологията е „Наблюдаваме днес, за да се защитим утре“. Това са темите на Световната метеорологична организация, към която НИМХ членува от нейното създаване. Всички метеорологични служби по света в един ден и с едно мото отбелязват своите професионални празници, каза за БТА главен асистент д-р Анастасия Стойчева - директор на Департамента „Прогнози и информационно обслужване" в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

