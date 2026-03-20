На 88-годишна възраст почина легендарният синоптик Минчо Празников. В продължение на няколко десетилетия той ни усмихва от екрана, съобщавайки прогнозата за времето по свой хумористичен начин, а стилът му остава разпознаваем за редица поколения българи.

Роден е в Дряново през 1938 година. Кръстен е на дядо си – опълченец, два пъти раняван в боевете на шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище, което получава прадядо му, който често отсъствал от училище и се оправдавал за това с празниците.

Снимка: Facebook

Доайенът на метеоролозите в България, който често е определян за легенда, е известен с чувството си хумор. Не минава и една прогноза, без той да разчупи обстановката и скучните термини в метеорологията с нещо шеговито. Ето някои от най-забавните цитати от Минчо Празников – от екрана и от негови интервюта:

„Според народната метеорология, ако на Андреевден вали сняг, зимата ще е мека, но въпреки това не очаквайте парното да поевтинее.“

„Времето е ясно – слънчево и горещо!“

„Глобалното затопляне е факт, но не препоръчвам на хората още да си продават радиаторите.“

„Искам да успокоя нашите зрители да не се плашат толкова много и да не се готвят за смразяваща арктическа зима.“

„Красивите синоптички са като времето – капризни и затова трябва да уважаваме тях и труда им. Момичетата се справят прекрасно и си вършат работата. Да не ги хваля прекалено много – но са добри.“

„Повечето хора мислят, че прогнозата е като разписание на влака.“

„Страдам много, ако прогнозата ми не се сбъдне, честна дума, сърцето ми се свива. Ако пък вали сняг, както съм прогнозирал, удоволствието е неизмеримо. Може би като на актьор, на когото ръкопляска залата.“

„Метеоролозите си говорят на маса най-често за… времето.“

„Българинът обикновено на работното място говори за маса, а на масата говори за работа.“

„Да съобщаваш прогнозата за времето е голяма отговорност, защото по мое време информацията беше много оскъдна.“

„В семейството ми е нахлувал студен атмосферен фронт. Няма семейство, в което да е преобладавало само слънчево време с малки, пухкави бели облачета.“

„Вярвам на хората, които предсказват времето по колената си. При промяна на атмосферното налягане, хората с костно-ставни заболявания много чувствително я усещат.“



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER