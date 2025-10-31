Семейство Бачорски отбеляза Хелоуин с тематична фотосесия. Разбира се, Атанасия се беше погрижила всичко да е изпипано до последния детайл, както за всеки празник, който са споделяли с последователите си. Малчуганите бяха маскирани по интересен начин, който обаче някои хора не приеха с усмивка.

За страховития повод трите им деца - Боян, Даниел и Емели, бяха облечени в еднакви костюми - като скелети. Освен еднаквите тоалети, те имаха и интересни рисунки по лицата, които внесоха още повече настроение. За Емели и Даниел - рисунки, наподобяващи черепи, а за малкия Боян - паяци.

Фотосесията на децата е напълно в духа на празника - едновременно притъмнена със зловещ фон, но и цветна, с интересни реквизити.

"Малко страх, малко смях и много бонбони", написа Атанасия под публикацията си.

Честването на Хелоуин в България предизвиква сериозно разделение всяка година, въпреки че започва да се отбелязва от нарастващ брой хора. Освен това все повече се популяризират чуждите традиции за деня, като например събирането на бонбони "пакост или лакомство".

Последователите на семейството не сдържаха критиките си.

"Господин Бачорски, много Ви уважавам и харесвам като човек и личност. Само не разбирам защо патриот като Вас се поддава на чужди празници", гласи един от коментарите.

Наскоро те показаха и новия си дом. Жилището е с впечатляващи размерите и визуалното усещане за простор – холът изглежда досущ като футболно игрище! Коридорът пък е с впечатляваща дължина. Изглежда става въпрос за сериозна преустройство или­ дори изгра­ждане от нулата.

Двойката споделя, че за реализирането на проекта са били нужни цели шест години! За това време ремонтът е спирал и започвал наново, докато стигнат до текущото състояние. Как изглежда към момента мечтаното им местенце, прочетете тук:

Как се представя до момента Даниел Бачорски в предаването „Traitors: Игра на предатели“ - вижте в следващото видео.

