След шест години подготовка и изграждане, популярният бизнесмен и инфлуенсър Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия най‑после показаха новия си дом или по-скоро началните етапи на създаването му. Ето как изглежда изграждането му до момента.

Жилището е с впечатляващи размерите и визуалното усещане за простор – холът изглежда досущ като футболно игрище! Коридорът пък е с впечатляваща дължина. Тук изглежда става въпрос за сериозна преустройство или­ дори изгра­ждане от нулата.

Атанасия Бачорска сподели, че е дошъл моментът да сбъднат голямата си мечта – техният дом!



"Голям дом, пълен с детски смях. Много любов, много работа ииии, разбира се, някой скандал! Неизбежно е.“

Семейство Бачорски са помислили за своите три деца, на които да осигурят достатъчно пространство. Това предполага и стая за игри, пространство за активност и уют за спокойни семейни вечери.

За реализирането са били нужни години – шест години, в които ремонтът е спирал и започвал наново, докато стигнат до текущото състояние.

Снимка: https://www.instagram.com

Част от коментарите на фенове са насочени към големината на жилището, но и с лека ирония към гледката – някои отбелязват, че новият им дом „гледа към панелка“ въпреки инвестицията.

Припомняме, че Даниел Бачорски е един от участниците във формата „Traitors: Игра на предатели“, където присъствието му е коментирано като стратегически силно. Той е част от групата на „Предателите“, като множество зрители се възхищават на играта му до момента.

В предишния епизод на предаването след като Мая направи няколко неуспешни опита с Оля в тихия мрак на Имението, Бачорски взе нещата в свои ръце, приближи се до своята приятелка в живота, прегърна я и я целуна по челото – нежен, почти невинен жест, който се оказа „целувката на смъртта“. Това бе и мигът, в който предателството прие човешко лице и със сигурност ще остане като един от най-силните и емоционални моменти в историята на шоуто, скрит зад извинението за действията на Бачорски на кръглата маса и вотът му за Оля.

Неве или Бачорски - какво отговориха почитателите на „Traitors: Игра на предатели“ - вижте в следващото видео.

