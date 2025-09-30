Една от най-обичаните български двойки – Атанасия и Даниел Бачорски, има повод за голям празник. Двамата отбелязват шест години „ЗАЕДНО“.

Атанасия и Даниел Бачорски сключиха брак през 2019 година. Още преди това обаче двамата станаха една от най-коментираните двойки в медийното пространство и в социалните мрежи.

По повод шестгодишнината от началото на връзката им, Атанасия сподели емоционално послание с едно кратко видео. На фона на кадрите звучи хита на Кейти Пери – „Harleys In Hawaii“.

„6 години пишем нашата си приказка с всички трудности, промени, развитие, създаване на нов Живот, сбъднатите мечти и най-вече това да останем ЗАЕДНО“, пише Атанасия в своя Instagram.

Романтично бягство в Италия

За да отпразнуват своята годишнина, двамата са си откраднали два дни в слънчева Италия. Това романтично пътуване е част от традицията им да посвещават време един на друг, далеч от ежедневните ангажименти грижите за децата. Поредицата от снимки, които споделиха от италианската си ваканция, показа колко силно е тяхното щастие и колко добре им се отразява времето, прекарано заедно.

Щастието на семейство Бачорски

Семейството на Бачорски вече се състои от петима души. Атанасия и Даниел имат общо три деца. От предишната си връзка Даниел има една дъщеря Емели, която през есента на 2025 г. тръгна в предучилищна група. Даниел и Боян са синовете му от Атанасия.

Припомняме, че сватбата на Даниел и Атанасия Бачорски се проведе на живописното езеро Комо в Италия и събра около 40 гости. Булката избра впечатляваща рокля с къс модел и перли по деколтето, а долната част бе украсена с големи бели рози, които се вписаха в пищната украса с венци и маси, обсипани с бели цветя.

Двамата младоженци предварително посетиха мястото, за да подготвят детайлите около най-специалния момент в живота им. За настаняването на близките си използваха вили край езерото, където празненството премина от открити пространства към уюта на закрито помещение, където купона продължи до късните часове на нощта. Повече детайли за сватбата на Бачорски вижте ето тук:

Съвсем наскоро Даниел Бачорски влезе и в друга роля – тази на предател в предаването „Traitors: Игра на предатели“. Предаването е едно от най-новите риалити формати в ефира на bTV. Повече за останалите участници вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK