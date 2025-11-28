Учени откриха нов тип лъвски рев – т.нар. междинен рев, който е по-кратък и по-нискочестотен от добре познатия мощен пълен рев. Според експертите тези междинни звуци неизменно се появяват след пълния рев. Откритието показва, че вокализациите на лъвовете са по-богати и сложни, отколкото се е смятало досега, обяснява водещият автор на изследването Джонатан Гроукот, докторант по математика и статистика в Ексетърския университет.

„Пълният рев представлява истинска звукова експлозия – силен, динамичен и с отчетливи промени в тона“, казва Гроукот пред Live Science. „Междинният рев, напротив, е по-равномерен и с много по-малко вариации.“ Резултатите, публикувани на 21 ноември в списанието Ecology and Evolution, поставят под въпрос старото схващане, че лъвовете имат само един вид рев. Откритието може да подпомогне и по-точните оценки на популациите им.

Използваният от екипа модел на изкуствен интелект успял да класифицира различните звукови типове с над 95% точност, като значително ограничил субективността при ръчния анализ на ревовете. Този метод не само позволява по-лесно разпознаване по техните пълни ревове, но и разкрива досега непознатия междинен рев - наблюдение, което ще подпомогне по-прецизното отделяне на пълните ревове в бъдещи изследвания.

"Надявам се, че използването на данни за предсказани пълни ревове ще доведе до по-точни акустични оценки на плътността на популацията, което може да подпомогне по-добре спешните нужди на опазването на вида", каза Гроукот цитиран от "Live Science".

