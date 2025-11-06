Те били ожесточени противници и са загинали рамо до рамо – малък и пъргав хищник редом до тревопасен динозавър. Двата динозавъра са били открити още през 2006 г. в пустинните райони на американския щат Монтана - замръзнали сякаш в последния миг на смъртоносна схватка. Единият - трицератопс с трите си прочути рога. Другият - хищник с остри като нож зъби, значително по-малък от зловещия T-рекс, пише "Билд".

В продължение на години се смятало, че този хищник е просто млад екземпляр на страховития Тиранозаварър Рекс (Tyrannosaurus rex). Но сега ново изследване разрушава тази теория - и преобръща представите на учените за света на динозаврите.

Малкият „брат“ е бил напълно пораснал

Учени от Държавния университет на Северна Каролина и Университета "Стоуни Брук" анализирали костни пръстени на гръбначния стълб, череп, зъби, крайници и нервни канали - и установили, че животното не било младо на възраст. То било напълно зряло като екземпляр, но просто е принадлежало към съвсем различен вид: Nanotyrannus lancensis.

Дълъг около 6 метра и тежащ само около 680 кг - едва 1/10 от масата на прочутия му „братовчед“ Тиранозаварър Рекс – този динозавър е бил бързо, с по-дълги крака и повече зъби. Истински хищен ловец, а не непораснал динозавър!

„Това вкаменелост преобръща всичко, в което сме вярвали за Тиранозаварър Рекс. Слага край на десетилетия на дебати“, казва палеонтоложката Линдзи Зано пред "Таймс".

Пъргаво тяло и зъби, които са остри като бръснач

Малкият хищник имал редица белези, които липсвали при T-рекс: дълги ръце със силен захват, допълнителни зъби и по-лека костна структура. Всичко това, според учените, не били признаци на млад индивид, а черти на самостоятелен вид.

„За да приемем, че Nanotyrannus е просто млад T-рекс, би трябвало да забравим всичко, което знаем за растежа на гръбначните животни“, коментира съавторът на изследването Джеймс Наполи от Университета „Стоуни Брук“.

Минидинозаври, объркани с бебета на T-рекс

Новото откритие има сериозни последици: десетилетия наред палеонтолозите са използвали по-малки фосили на тиранозаври за анализи и всъщност са правили огромна грешка. Те сравнявали ябълки с портокали - обърквайки минидинозаврите с „бебета“ на T-рекс!

Оказва се, че екосистемата по времето на T-рекс е била далеч по-разнообразна и опасна. Според Зано, гигантските тиранозаври и техните по-дребни, но по-бързи родственици като Nanotyrannus вероятно са обитавали едни и същи територии - истинска конкуренция между хищници.

Дълго пренебрегвана находка става научна сензация

Прочутите „Динозаври дуелисти“ - наречени така заради позата, в която са открити, сякаш се намират в схватка на живот и смърт - десетилетия наред оставали неизучени и неразгадани. Едва след дълъг съдебен спор през 2021 г. те били предадени на Музея на природните науки на Северна Каролина. Подробният анализ, извършен там, довел до истинска научна сензация.

„Това ново изследване показва, че хищническата фауна в края на Кредата е била много по-богата и сложна: T-рекс не е бил сам", заключава Джеймс Наполи.

Вижте повече за динозаврите в следващото видео:

