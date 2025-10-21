Първият музей на науката и изкуството у нас отваря врати. В него децата ще могат да управляват роботи кучета, да създават мълнии, а родителите да се радват и ще прекарват осъзнато време заедно с тях.

София посреща дългоочакван нов културен център. На 25 октомври градът ще има специално пространство, което обещава да превърне ученето в истинско приключение за деца, родители и всеки, който иска да експериментира със света около себе си.

Първият по рода си музей на науката и изкуството в България – „Phenomena“, е изграден изцяло в духа на модерното STEAM образование (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Музеят е идеалната дестинация за семейства, които търсят интерактивен начин да прекарат време заедно, като съчетават забавлението с научното любопитство.

Над 100 инсталации на едно място

Експозицията обхваща над 500 кв. м. и предлага повече от 100 интерактивни инсталации, които превръщат децата в изследователи. Това не е обикновен музей, в който се гледа – там се участва!

Интерактивни експонати, които вдъхновяват и образоват посетителите по уникален и вълнуващ начин.

Над 100 експоната за любопитни умове.

Интерактивни работилници за изящно изкуство и музика

Изкуство и наука в едно вълнуващо преживяване.

Зона с пъзели и предизвикателства за сръчност и логика

Какво ще видите в първия музей на науката и изкуството в България?

Децата и техните родители ще могат да експериментират с основни физични явления. Посетителите ще имат шанса да управляват куче робот, превръщайки се в инженери и оператори за един ден.

Сред експонатите ще има кинетичните скулптури, задвижвани от вятъра, интерактивни пъзели и впечатляващи демонстрации на природни структури като кристали и пера. Децата ще могат да създават дори мълнии. От плазма и светлина до звук и движение - всички тези теми, поднасяни по суховат начин в учебниците, тук намират интересен начин да бъдат показани.

От кого е създаден музеят?

Идеята за новото пространство е на Мирян Костадинов, който е познат като фронтмен на рок групата „Miry“. Неговият разнообразен опит – от изящно изкуство и дизайн във Великобритания до изучаването на математика и физика – стои в основата на концепцията. Костадинов е вдъхновен от интерактивни експозиции в Европа и създава това място с мисията „науката да оживява, а изкуството да разказва истории“.

Музей PHENOMENA e разположен в сърцето на столицата – на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №11.

Колекционера, който успя да превърне хола си в музей - вижте във видеото:

