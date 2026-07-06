Клонирането на Доли е повече от любопитната история, която често остава недобре разбрана, защото овцата погрешно се смята за първия клониран бозайник. Ето как стоят нещата всъщност.

Доли е домашна овца, която става първият бозайник, успешно клониран от възрастни клетки. Тя се появява на бял свят на 5 юли 1996 г. Клонирането е извършено в института Рослин в Мидлоудиън (Шотландия), като раждането е публично обявено на 22 февруари 1997 г.

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Доли е кръстена на американската певица Доли Партън, известна с пищния си бюст, тъй като овцата е клонирана от клетки от млечната жлеза. Първоначално овцата е наречена „6LL3“. Името си получава по предложение на един от животновъдите, помагали при раждането ѝ.

За клонирането на Доли е използван процеса на ядрен трансфер от клетка. Нейното клониране доказва, че клониран организъм може да бъде произведен от възрастна клетка от определена част от тялото, вместо ембрионални стволови клетки.

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Погрешно е общоприетото схващане, че Доли е първото клонирано животно изобщо. Това не е вярно, тъй като първият клониран голям бозайник е отново овца - през 1984 г., но клонирането тогава е извършено от ранни ембрионални клетки, докато при Доли - от възрастна клетка.

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Доли реално има три майки: едната осигурява яйцеклетката, другата ДНК, а трета износва клонирания ембрион до термина. През целия си живот овцата Доли живее в института Розлин, като ражда няколко агнета.

Доли е клонирана от Кийт Кембъл, Иън Уилмут и колегите им от института Рослин. Кембъл, който умира през 2012 г., започва да се занимава с клониране през 1991. През 1996 г. той и колегата му Уилмут за пръв път провеждат експеримент за клониране на животно, като в резултат на бял свят се появява именно овцата Доли.

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Овцата Доли умира на 6-годишна възраст на 14 февруари 2003 г., като за целта е евтаназирана (приспана). Причината за това е рак на белия дроб.

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Преди това овцата Доли боледува от артрит, като един от учените, участвал в експеримента – проф. Иън Уилмут – заяви тогава, че болестта може да е била причинена от самия процес на клониране, тъй като при него се увеличава опасността от генетични дефекти. Не е открита обаче категорична причина, която да свързва заболяването на Доли с клонирането й.

Активистки организации за защита на животните веднага се обявяват против клонирането, тъй като разкритието на проф. Уилмът доказва колко вреден е процесът за животните, като призивите са за прекратяване на бъдещите експерименти с клониране.

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След смъртта на Доли тялото на овцата е препарирано и изложено в Кралския музей на Шотландия.