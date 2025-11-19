Kрасотата не е въпрос само на външен вид, а и на отговорност. Все повече жени избират продукти и практики, които не само ги карат да се чувстват добре, но и с тях могат да се грижат за природата. От рециклируемата опаковка на шампоана, през крема със слънцезащита, който не вреди на океаните, до рутината с по-малко отпадъци – всяко малко действие има значение.

Жените – двигатели на устойчивата промяна

Жените по света все по-често са в ролята на лидери в прехода към устойчив начин на живот. Те правят съзнателни избори – подкрепят марки с прозрачни практики, търсят натурални съставки и поставят етичните стандарти в центъра на своите решения. Така красотата се превръща в израз на отговорност и грижа – не само към себе си, но и към бъдещите поколения.

Еко красота в ежедневието

Пътят към "по-зелена" красота започва с малките жестове:

Избор на продукти в рециклируеми или презареждащи се опаковки;

Използване на биоразградими формули, щадящи водните екосистеми;

Предпочитане на локално произведени или сертифицирани устойчиви брандове;

Намаляване на разхищението чрез мултифункционални продукти.

Тези решения показват, че устойчивостта не е компромис с качеството, а нов стандарт за съвременната жена.

„L’Oréal за бъдещето“ – ангажимент към планетата и хората

Като световен лидер в индустрията на красотата, L’Oréal поема конкретен ангажимент към устойчивото развитие чрез програмата „L’Oréal за бъдещето“ (L’Oréal for the Future). Тя включва амбициозни цели до 2030 г.:

100% рециклируеми или компостируеми опаковки;

или компостируеми опаковки; Формули с биоразградими съставки , които щадят околната среда;

, които щадят околната среда; Намаляване на въглеродния отпечатък на производството;

на производството; Подкрепа на жените в уязвими общности чрез социални програми и обучения.

Kомпанията продължава да реализира амбициозни устойчиви цели, като сред тях са:



• 100% възобновяема енергия във всички обекти по света до 2025 г.;

• 60% намаление на потреблението на вода на единица произведен продукт до 2030 г., чрез внедряване на регенеративни системи за водопотребление

• 50% намаление на въглеродния отпечатък на един краен продукт до 2030 г. (в сравнение с 2016 г.);

• До 2030 г., всички растителни съставки във формулите да бъдат проследими и добити по устойчив начин.





Продукти, които отразяват устойчивата визия

Oт L’Oréal предлагат продукти и технологии за пестене на вода, с които дават възможност и на потребителите на пазари с недостиг на вода да задоволят своите нужди от хигиена и красота. Ето само три конкретни примера за линии, въплъщаващи философията на „L’Oréal за бъдещето“. А това далеч не е всичко.

Garnier Green Beauty – формули без вредни съставки, опаковки от рециклирана пластмаса, етични източници на суровини;

– формули без вредни съставки, опаковки от рециклирана пластмаса, етични източници на суровини; L’Oréal Paris Revitalift Clinical – ефективност с по-екологичен отпечатък, чрез концентрирани формули и опаковки, подходящи за рециклиране;

– ефективност с по-екологичен отпечатък, чрез концентрирани формули и опаковки, подходящи за рециклиране; La Roche-Posay и Vichy – слънцезащитни продукти, разработени така, че да не увреждат морските екосистеми.

Повечето от продуктите на компанията имат подобрен екологичен или социален профил и отразяват философията на „L’Oréal за бъдещето“, а всички марки са ангажирани с тази трансформация. Подобряването на екологичния или социалния профил на всеки продукт, който излиза на пазара, е основен ангажимент на L’Oréal.

Малките избори – голяма промяна

Красотата, която се грижи и за планетата, е повече от тенденция – тя е движение, вдъхновено от жените. Всеки избор – шампоан с рециклируема опаковка, крем със справедливо добити съставки или отказ от излишна консумация – е стъпка към по-зелено бъдеще.