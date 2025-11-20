На 20 ноември 2025 г. интуицията ви ще бъде изключително силна и може да ви насочи към изненадваща възможност, която променя перспективите ви. Денят носи мощен заряд за лични решения — една смела стъпка ще отключи развитие, за което отдавна мечтаете.

Хороскопът на Алена за 20 ноември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не мислете, че след като сте дали обещание да сте точни ще ви простят лесно закъснението. Личните ви отношения са проблемни и не са изключени скандали, които днес вечерта ще ескалират в решението на брачната ви или интимна половинка за раздяла.

ТЕЛЕЦ

Приятна новина за успех в любовта ще ви оправи настроението. Вечерта сте под влияние на разправиите, разразили се следобед. Обидените сте без причина и не искате да се отдадете на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот. Вечерта очаквайте романтична среща и сексуални удоволствия, за които дори не сте си мечтали.

РАК

Бъдете внимателни с хората, които обичате и на които държите, особено към близките си. Не ги наранявайте без причина. Не е изключено да постигнете хармония в личните отношения, ако все още не сте семейни и да се отдадете на сексуални наслади.

ЛЪВ

Щастието и хармонията в любовта ви следват по петите. Не се отказвайте от романтична среща, ако все още търсите голямата си любов. Не пропускайте личния празник на ваш приятел. Ще се зарадва на поздрава ви, дори и да не отидете лично. Вашите половинки ще бъдат щастливи, ако не пропуснете сексуалните мигове.

ДЕВА

Не е изключено да разрешите важни семейни и лични проблеми, но условието за успех е да запазите спокойствие. Сексуалните ви отношения все още са проблемни и не сте активни, но е време да промените това положение, за да не подтикнете половинката си към изневяра.

ВЕЗНИ

Проблемите ви в късния следобед са свързани със семейството, но и неприятните разговори носят полза и стабилизират отношенията ви. Не се гответе за сексуални изживявания, ако сте уморени, по-добре се отдайте на почивка и сън.

СКОРПИОН

Общуването с околните, дори и с най-близките ви е затруднено, заради желанието ви да спорите и да налагате мнението си. От вас зависи дали ще изживеете романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не давайте информация за личния си живот, за да не се възползват ваши неприятели от нея и да не навредят на отношенията ви. Сексуалният ви живот е причина да не сте във форма. Нередовният секс е причина да се комплексирате.

КОЗИРОГ

Вечерта срещате затруднения у дома, защото ще ви намерят работа, която няма да ви е по вкуса. Не се измъквайте, а я свършете. Не се колебайте да поставите директно въпроса за изневярата, в която ви обвиняват. Сексът ще ви помогне да преодолеете по-лесно проблемите.

ВОДОЛЕЙ

В личните отношения сте нестабилни. Проблемите са породени от ваши грешки. Оправете възникналите недоразумения в семейството. Близките ви са разочаровани от вашето отсъствие и безпричинно агресивно поведение вечерта.

РИБИ

Не допускайте проблеми в семейството си, още повече, че за тях не съществува причина. Отношенията ви са идеални и не си струва заради служебни проблеми да съсипвате и хармонията в дома си. Новото запознанство в личен план е впечатляващо, но не го превръщайте прибързано в сексуална връзка.

