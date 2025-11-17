Катрин Кели Ланг несъмнено е невероятна жена, която за своите 64 години изглежда зашеметяващо. Актрисата беше в България, за да получи лично приза Жена на годината на списание Glamour в категория „Икона на екрана“. Холивудската звезда, която повече от 4 десетилетия изпълнява ролята на Брук Лоуган в сериала „Дързост и красота“, се довери изцяло на български екип за визията си.

За грима на синеоката красавица се погрижи Евгения Джаферович, която не скри вълнението си и сподели, че срещата с нея е била емоционално връщане назад във времето.

„Вчера имах огромното удоволствие да гримирам @katherinekellylang. Помня от малка Брук и вълнението за мен беше огромно! Благодаря за доверието“.

Снимка: Инстаграм

Макиажът на Катрин Кели Ланг за важната вечер е комбинация от свежест и елегантност, които подчертават чертите й. Неутралните сенки в бежово-кафявата гама добавят дълбочина, а леко прасковеният руж придава жизненост и младежки вид. Устните са в естествен розов нюанс с лек сатенен финиш.

Емблематичната руса коса на Катрин, която тя наскоро подстрига, беше оформена от коафьора Ивайла Станчева, която е популярно има в кино и тв средите що се отнася до прически. А прическата на Ланг олицетворяваше холивудския блясък – оформена в нежни вълни, които падат свободно към раменете.

„Беше огромно удоволствие да работя с тази невероятна жена“, написа Станчева в социалните мрежи.

Снимка: Инстаграм

За цялостната визия на актрисата отговаряше топ стилистът Стоян Апостолов-Стоянски. Както вече стана ясно, Катрин Кели Ланг заложи на официални обувки от български бранд „Ингилиз“. Изящната черна рокля, която актрисата облече, също е българска – на модна къща Princess Fashion Studio.

Единственият човек от обкръжението на 61-годишната Катрин Кели Ланг, който беше взела със себе си, е нейният мениджър Алесио Филипели.

