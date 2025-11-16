Телевизионната водеща Петя Дикова предизвика истинска вълна от емоции в социалните мрежи, след като отправи неочаквано и трогателно послание към покойната си баба.

Повод за това бе срещата на Петя с Катрин Кели Ланг, звездата от сериала „Дързост и красота“, превъплътила се блестящо в образа на Брук Лоугън.

Катрин пристигна преди няколко дни в за първи път в България, за да присъства на церемонията по раздаване на годишните награди на списание Glamour. 61-годишната Катрин бе отличена с наградата Жена на годината в категория “Икона на екрана“.

Петя успя да запечата срещата си с актрисата от популярния сериал чрез поредица от снимки. Които сподели в профила си във Facebook и към които написа емоционалното: „Бабо, днес се запознах с Катрин Кели Ланг, дето играеше Брук Лоугън в “Дързост и красота”. Да, точно тя - дето първо се омъжи за сина, после за бащата. Те влизаха в дома ни и ти първоначално им се радваше (докато бяха “морални”), после взе да им се подиграваш, но след като дядо си замина, те ти правеха компания.“

И бърза да добави личните си впечатления от Брук, подчертавайки, че тя „не е такава в живота“, дори точно обратното - Катрин е пълна нейна противоположност. Създала е добро семейство и е отдадена на каузи, свързани с онкологични заболявания.

И е имала, подобно на всеки човек, своите тежки моменти. „Загубила е баща си, когато е била на 13, от “лошата болест”. Да, както ние дядо“, споделя Петя.

Катрин Кели Ланг е споделила още, че е наясно, че в България има много почитатели и че е получавала много хартиени писма през годините, а сега и съобщения в Instagram. „А сега, бабо, знае и за теб. И каза да те прегърна от нейно име, а аз не уточних, че няма да мога“, пише още емоционално Петя.

И допълва, че искрено съжалява, че нямам как самата тя да изпрати съобщение на баба си. За да види как работата я среща с любими звезди. И нещо още по-важно - как животът я събира с Илиян, с когото вече имат две деца.

„Мама и леля са добре. Тати също, много ни помага. Само теб те няма - да ни се порадваш. И да гледаш Брук. И 9 625-ия епизод на сериала. Липсваш ми! Дано виждаш…“, завършва развълнувано Петя, разкривайки така силната емоционална връзка, която е имала със своята баба.

Какво още сподели Катрин Кели Ланг пред камерите на bTV, вижте във видеото:

