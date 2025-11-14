Да се извиниш на детето си не е признак на слабост — напротив, това е урок по уважение, отговорност и любов, който то ще запомни за цял живот. Ето няколко стъпки как да го направиш искрено и с грижа:

Изчакай подходящия момент

Не се извинявай, ако детето е още ядосано или разстроено. Изчакай малко — когато и двамата сте по-спокойни. Тогава ще има шанс да те чуе истински.

Приеми отговорност без оправдания

Кажи нещо като „Съжалявам, че ти повиших тон. Бях ядосана, но това не е оправдание.“

Не добавяй „...но ти ме ядоса“, защото това прехвърля вината върху него. Целта е то да разбере, че дори възрастните грешат и могат да поправят грешките си.

Снимка: Istock.com

Дай му пространство да сподели

Попитай:

„Как се почувства, когато ти казах това?“

„Имаш ли нещо, което искаш да ми кажеш?“

Така показваш, че цениш неговите чувства и му даваш глас.

Покажи, че искаш да се учиш

Може да кажеш: „Ще се постарая следващия път да реагирам по-добре.“

Това му показва, че промяната е възможна и че грешките не означават край, а ново начало.

Снимка: Istock.com

Завърши с близост

Прегръдка, усмивка или просто „Обичам те“ – тези думи и жестове затварят кръга и носят сигурност.