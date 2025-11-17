Всяко десето бебе в света се ражда преждевременно, а процентът за България, който е над дванадесет на сто, е по-висок не само от световния, но и от средния за европейските страни. Пътят на тези бебета е по-различен - често изпълнен с предизвикателства, но и с невероятна сила. За да им осигури безопасност, комфорт и нежна грижа още от първия ден, Pampers за поредна година дарява пелени Pampers Preemie Protection на неонатологичните отделения в цяла България.

Недоносените бебета имат изключително деликатна кожа - до два пъти по-тънка от тази на доносените новородени, което ги прави особено чувствителни към допир и външни фактори. Затова пелените Pampers Preemie Protection са внимателно проектирани да отговорят на техните специфични нужди. Изработени са от копринено меки влакна с микропори, които позволяват циркулация на въздуха, и със специален абсорбиращ слой, който държи влагата далеч от кожата. Така бебетата се чувстват удобно, защитено и спокойно, докато укрепват всеки ден.

Това са най-малките пелени в света, създадени за бебета с тегло едва от 800 грама. Специалната им форма осигурява нежно прилягане без натиск или дискомфорт. Разработени в сътрудничество с неонатологични медицински сестри, те са създадени така, че да улесняват ежедневната грижа и да я правят по-удобна както за бебетата, така и за хората, които се грижат за тях.

Първите седмици и месеци са от решаващо значение за развитието на недоносените бебета. Всеки допир, всеки момент топлина и всяка грижа играят важна роля в укрепването на жизнените им функции и изграждането на устойчивост. Затова инициативи като тази са изключително важни - те гарантират, че дори най-малките бебета получават вниманието и грижата, които заслужават.

Благодарение на тази дългогодишна инициатива, хиляди пелени Pampers Preemie Protection достигат всяка година до неонатологичните отделения в страната. По този начин Pampers продължава да бъде до семействата и медицинските екипи още от самото начало - подкрепяйки всеки етап, от първия допир до първата усмивка.