След месеци на спекулации и мълчание от страна на рапърката Карди Би, тя най-после зарадва феновете си като показа за пръв път бебето си. Изпълнителката на хита Bongos изглежда щастлива майка, а личният й живот, който винаги е бил като поредица от различни глави и различни сезони, навлиза в най-светлата си фаза.

„Животът ми винаги е бил комбинация от различни глави и различни сезони. Последната ми глава беше началото на нов сезон. Да започнеш отначало никога не е лесно, но си заслужаваше! Донесох нова музика и нов албум на света! Ново бебе в моя свят, и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си, още една причина да обичам себе си повече от всичко или някой друг, за да мога да продължа да давам на бебетата си любовта и живота, които заслужават“, пише тя в описанието на първите кадри, които споделя с бебето си.

Новороденото на Карди Би

Карди Би за пръв път показа сина си.

Бащата на бебето, Стефон Дигс, изрази гордостта си.

Появата на бебето е съпроводена с драма.

Звездата изрича тези думи година след като се раздели с бившия си съпруг Офсет след бурна седемгодишна връзка, и малко след като започна да се среща с бащата на бебето си – Стефон Дигс, припомня TMZ.

„Гордея се с теб, скъпа!“

Щастливият баща Стефон Дигс не скри емоциите си и веднага се включи с коментар под публикацията на Карди.

„Обичам те. Ето го и него“, пише Дигс за своята любима.

Освен любовните си признания, спортистът сякаш загатна и за името или поне прякора на момченцето! Той написа „Baby brim“ с емотикони с целувки, оставяйки феновете да гадаят дали това е официалното име на бебето или просто мило обръщение.

Тормоз от бившия

Разбира се, никой щастлив момент в Холивуд не минава без малко драма. Предполагаемото споменаване на името идва на фона на напрежение с бившия съпруг на Карди Би – Офсет.

Той предизвика негативни реакции, след като уж се пошегува за сина им в изтрита вече Instagram история с текста „Детето ми, ха-ха“. Този ход предизвика гневна реакция от страна на Карди, която по-късно обвини отчуждения си съпруг, че я е „тормозил“.

Децата на Карди Би

Американската рапърка Cardi B има четири деца. Три от тях са с рапъра Офсет:

Дъщеря й Kulture, родена през 2018 г.;

Синът й Wave, роден през 2021 г.;

Дъщеря й Blossom, родена през септември 2024 г.;

Четвъртото й дете е първо с настоящия й партньор Стефон Дигс – бебе момче, родено през ноември 2025 г.

Слуховете за годеж между Карди Би и настоящия й партньор Стефон Дигс се разгоряха след като рапърката публикува снимки на новородения им син и върху една от тях феновете забелязаха впечатляващ пръстен на лявата й ръка. Макар двойката да не е потвърдила годеж, внимателно подбраната поза и блясъкът на бижуто подхраниха спекулациите. Двамата са свързвани романтично от края на 2024 г., а официално се появиха заедно през май 2025 по време на баскетболен мач в Ню Йорк. Връзката им бързо се задълбочи – още през есента Карди Би обяви, че очакват първото си дете, което се роди в началото на ноември 2025.

