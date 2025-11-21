На 21 ноември 2025 г. силна вълна от вдъхновение ще ви подтикне да направите нещо необичайно, което да внесе свежест и нова енергия в ежедневието ви. Ще усетите, че среща или събитие от този ден има съдбовен оттенък и може да отвори врата към по-смело бъдеще.

Хороскопът на Алена за 21 ноември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ако не сте семейни и сте намерили подходящата половинка, днес е идеален ден за да обявите желанието си за създаване на семейство, но не ви съветвам да сключвате брак точно днес. Пазете се от проблеми у дома. Стабилизирайте отношенията си.

ТЕЛЕЦ

Овладейте нервите си и се опитайте да вникнете в чувствата на интимната си половинка. Не се опитвайте да господствате над нея. Ако не сте достатъчно отговорни към личните си отношения ще се лишите от сексуалните удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Не ви съветвам да взимате инатливо и необмислено спонтанни решения, свързани с личния живот и да предприемате крачката към развод, само защото сте обидени. Вечерта сте уморени. Искате да да избегнете секса, но той ще ви разтовари от напрежението и умората.

РАК

В личният ви живот ще настъпи хармония, независимо от някоя затруднение заради домашни задължения. Не се поддавайте на желанието за интимна близост, защото след секса ще се почувствате предадени.

ЛЪВ

Вечерта бъдете нежни и мили с близките си. Не ви съветвам да изневерявате. Не наранявайте интимната си половинка със секс с други партньори, след като ви е познато страданието на сърцето.

ДЕВА

Близките ви са изнервени от вашето отсъствие. Намерете няколко часа и за себе си и излезте на вечеря с тях. Дали нощта ще ви изненада с незабравими интимни мигове и сексуални удоволствия, зависи от вашето умение да четете желанията на любимите си.

ВЕЗНИ

Имате възможност да оправите личните си отношения. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Не бързайте със сексуалните удоволствия, а ако сте семейни забравете намерението си да изневерите.

СКОРПИОН

Следобед и вечерта отдайте дължимото на близките си, отдайте се на почивка и развлечения. Сексуалните удоволствия ви зареждат с нови сили и ви даряват незабравими мигове, ако не решите да ги пренебрегнете.

СТРЕЛЕЦ

Очаквайте важни събития в личния живот защото за пореден път сте събудили ревността на половинката си. Вечерта изяснете недоразуменията, а в леглото не проявявайте агресия, за да накажете усъмнилите се във верността ви.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Самотните ще привлекат вниманието на противоположния пол, но запознанствата ще приключат с разправии и разочарования. Ако не сте склонни на компромиси с близките си свързани с домашните ви задължения, отношенията в семейството ви ще се изострят до крайност.

ВОДОЛЕЙ

Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви канят да им гостувате. Ще ви бъде приятно, а и ще изгладите отношенията с интимната си половинка, ако искате да не ви лиши отново от секс.

РИБИ

Стабилизирайте семейните си отношения. Стабилността ви в чувствата е причина да сте добри и в леглото. Несемейните да не се затварят у дома, а да се срещат с хора и да търсят възможността за запознанства, които днес може да ги освободят от самотата.

