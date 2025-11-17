София отново се превръща в сцена на зимна приказка! С отварянето на Sofia Christmas Fest, столицата ще заблести в коледни светлини с нов вълнуващ акцент - ледена пързалка върху емблематичните фонтани пред НДК. В периода от 21.11.2025 - 28.12.2025 малки и големи ще могат да се насладят на истински снежни забавления под открито небе.

Пързалката е с площ от 320 кв. м и ще работи всеки ден, в продължение на 38 дни от 11:00 до 23:00 ч. Откриването е на 21 ноември /петък/ от 11:00 часа и всички билети ще бъдат на половин цена. Всяка сесия ще е с продължителност 45 минути и започва на всеки кръгъл час. На място ще има изграден специализиран гардероб за кънки под наем с над 600 чифта. Инструктори ще бъдат в помощ на начинаещите. Деца до 6 години ще бъдат допускани само с придружител.

Капацитет ще бъде ограничен до 100 души на сесия, за да се гарантира комфорта и безопасността на посетитетлите. Съоръжението работи с безвредни за природата охладителни течности и термопомпа от последно поколение с висок коефициент на полезно действие, което гарантира безопасност и енергийна ефективност.

За любителите на ледените спортове са предвидени и специални демонстрации, които ще допринесат за празничното настроение.

„Искаме всеки посетител да почувства, че е част от коледната магия – а пързалката е мястото, където това се случва най-искрено и с усмивка“, споделят организаторите.

Билетите ще могат да бъдат закупени на място и в мрежата на EVENTIM.bg. В деня на откриването – 21 ноември /петък/, билетите ще бъдат с 50% отстъпка. Редовната цена на билетите е 25 лв със собствени кънки и 30 лв с включен наем и гардероб. В делничните дни през месец ноември сесиите от 11:00 до 16:00 часа (включително) ще са на преференциална цена - съответно 20 лева и 25 лева.

В останалите часове от 17:00 до 22:00 (включително) сесиите са на редовната си цена. Посетителите могат да се възползват и от семейни билети за един възрастен и едно дете до 6 години включително на цени с кънки - 45,00 лева, без кънки - 37,50 лева.

Sofia Christmas Fest е коледното градче на София, което събира на едно място празничен базар, гурме зони, сцена за концерти и спектакли, атракциони и много празнични светлинни инсталации. Посетителите могат да се насладят на богата културна програма, вкусни сезонни специалитети и коледни изненади за цялото семейство.