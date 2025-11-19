На 19 ноември е родена Джоди Фостър. Тя започва кариерата си още като дете, но постига световна слава и печели два пъти „Оскар“ за драматичните си роли в "Обвинената" и "Мълчанието на агнетата".

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Джоди Фостър. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ревността създава сериозни недоразумения в личните ви отношения. Не опитвайте да измъкнете от любимите си признание, че са ви изневерили. Сексуалните удоволствия могат да премахнат недоразуменията в семейството ви.

ТЕЛЕЦ

Избегнете влошаване на семейните отношения. Не прекалявайте с претенциите към любимите си хора, за да не ги отблъснете. Подгответе приятна романтична вечеря и се отдайте на желан и от двама ви секс.

БЛИЗНАЦИ

Несемейните жени, които са срещнали подходящ партньор, могат да сключат брак. Възстановете хармонията в семейните отношения. Сексуалните ви отношения са повода да се чувствате нещастни и незадоволени. Открийте причината.

РАК

В семейството ще се наложи да разрешавате проблеми, свързани с децата, които все отлагахте. След напрежението през деня заведете любимите си на ресторант или си създайте уютна обстановка у дома, за да се насладите на чувствата си. Имате възможност да си доставите незабравими сексуални наслади.

ЛЪВ

Проблемите в семейството и с интимната ви половинка идват от вашата непрекъсната заетост. Ако не сте се прибрали навреме, не се надявайте на романтични мигове и сексуални наслади.

ДЕВА

Несемейните жени могат да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца, напомням, че е време да помислят за потомство. Прибързаните бракове или сексуални контакти не са желателни.

ВЕЗНИ

Вашата безпричинна чувствителност по отношение на любимите ви хора е повод да се съмнявате в тяхната вярност. Не ревнувайте. Не се опитвайте да правите агресивен секс с партньорите си само защото искате да си отмъстите.

СКОРПИОН

Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните жени в романтична връзка, ако да прецените дали сте сигурни в чувствата си. Семейните жени да не изневеряват в днешния ден, проблемите може да имат необратими физически последици.

СТРЕЛЕЦ

Не отказвайте съвети от роднини, мили жени. Следобедът предлага нови запознанства и романтични увлечения. Ако не сте семейни, ще изживеете незабравими сексуални мигове, но само ако сте уверени, че чувствата ви са споделени.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Очаквайте нови запознанства и неочаквани романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Сексът ще ви зареди със сили и добро настроение. Не го пропускайте заради ината си.

ВОДОЛЕЙ

Ще изживеете неочаквано романтично приключение, мили дами, но трябва да внимавате с контактите и новите запознанства. Нямате желание за секс, а и ако ще се развеждате, той е недопустим.

РИБИ

Ще се радвате на неочаквани, но желани романтични приключения, които могат да се превърнат за несемейните жени в стабилна връзка. Семейните жени, които все още нямат деца, могат да се отдадат на сексуални удоволствия, но и да очакват зачеване на дете.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK