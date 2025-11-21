Само преди няколко месеца животът на малката Адриана и нейното семейство се преобръща напълно. Едва на 11 месеца, в родния си град, тя получава тежката диагноза рак на черния дроб, довел до остра чернодробна недостатъчност. Шокът е огромен, но родителите ѝ отказват да се предадат. Следвайки препоръките на лекарите в Черна гора, те вземат съдбоносното решение да търсят лечение в специализирана болница в Турция.

Бащата, който спаси дъщеря си – като ѝ подари част от себе си

В Истанбул Адриана попада в ръцете на изключителен медицински екип, ръководен от проф. Хамди Каракаялъ – един от водещите специалисти по чернодробна трансплантация. Там семейството взема най-трудното, но и най-любящото решение: бащата става жив донор, дарявайки част от собствения си черен дроб, за да подари шанс за живот на дъщеря си.

Снимка: Facebook

Операцията е сложна и изискваща огромна подготовка, но минава успешно. Само месец по-късно и татко, и дъщеря са напълно възстановени. Смехът, който временно е изчезнал от дома им, се връща. Благодарността – безкрайна. Семейството се готви да се прибере у дома – по-силно, по-сплотено и изпълнено с надежда.

Адриана получи нов шанс за живот. Заедно с него – и всички онези безценни моменти, които тепърва предстоят.

Снимка: Facebook

Колко рядък е ракът на черния дроб при децата?

Ракът на черния дроб в детска възраст е изключително рядък вид онкологично заболяване.

Според St. Jude Children’s Research Hospital, чернодробните тумори при деца представляват едва 1–2% от всички случаи на детски рак. Подобни данни потвърждава и списание The Lancet, което съобщава, че злокачествените чернодробни тумори са малко над 1% от всички злокачествени заболявания при деца.

Що се отнася до честотата на диагностициране, по данни на UCSF Benioff Children’s Hospitals и eMedicine годишната заболеваемост е приблизително 1,5–2 случая на 1 милион деца. Макар статистиката да идва основно от САЩ и Европа, тя се приема като добър глобален ориентир, защото детските чернодробни тумори са редки навсякъде по света.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK